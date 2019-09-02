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Умерла актриса из "Отчаянных домохозяек"

Умерла актриса из "Отчаянных домохозяек"
14:06 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Благодаря своей яркой внешности и харизме Валери хорошо запомнилась зрителям, а шоу было признано одним из лучших на телевидении.

Валери Харпер, актриса из популярного сериала "Отчаянные домохозяйки", умерла в США на 81-ом году жизни.

В последний день лета, 31 августа, стало известно о смерти популярной американской актрисы Валери Харпер. Женщина умерла в возрасте 80 лет в США из-за рака мозга, который у нее диагностировали еще в 2013 году. ВАлери Харпер - настоящий пример для многих. Шесть лет назад ей поставили приговор, заявив, что прожить актриса сможет не больше трех месяцев. Однако она продолжала бороться с болезнью и за шесть лет борьбы даже успевала продолжать работать.

Начинала свой творческий путь Валери на пути к славе играя в спектаклях и бродвейских мюзиклах. Опыт в театре и комедии помог Харпер без единой роли на телевидении сразу заполучить роль в популярном телешоу "Шоу Мэри Тайлер Мур". Благодаря своей яркой внешности и харизме Валери хорошо запомнилась зрителям, а шоу было признано одним из лучших на телевидении.  

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Этот проект прославил молодую артистку и она получила несколько статуэток "Эмми" за лучшую второстепенную роль.

В последствие спустя несколько десятилетий Валери Харпер выпустила автобиографическую книгу, которую назвала именем Рода - персонажа, которого она сыграла в вышеупомянутом "Шоу Мэри Тайлер Мур". Ведь именно Рода сделала ее популярной на весь мир.

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Фильмы, Кино, Актриса, Отчаянные домохозяйки, Альманах, Альманах-2019, Валери Харпер.
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