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Певица Джоана Сайнс погибла во время выступления (Фото)

Певица Джоана Сайнс погибла во время выступления (Фото)
11:08 Пн, 2 Сентябрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Певица была главной танцовщицей и хореографом коллектива.

30-летняя исполнительница Джоанна Сайнс выступала вместе с коллективом Super Hollywood Orchestra, когда пиротехнический картридж взорвался и попал артистке в живот.

О трагической новости сообщили на австралийском ресурсе news.com.au. В издании сообщают, что выступление звезды проходило в рамках фестиваля в испанском Лас-Берланасе, недалеко от Мадрида. Коллектив Super Hollywood Orchestra и Джоана Сайнс закрывали мероприятие своим выступлением.

Во время выступления произошел несчастный случай, в результате чего певица от взрыва упала и потеряла сознание. Произошло это на глазах нескольких тысяч зрителей. Ее срочно госпитализировали, но в больнице артистка скончалась от нанесенных травм. 

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Видеозапись инцидента опубликовал портал news.com.au в понедельник, 2 сентября. На странице коллектива в фейсбуке фанаты выражают свои соболезнования и скорбь по поводу смерти артистки.

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Все по теме:

Певица, Знаменитость, испанская певица, Джоана Сайнс, Super Hollywood Orchestra, Лас-Берланасе.
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