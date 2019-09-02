Певица Джоана Сайнс погибла во время выступления (Фото)

Новости шоу бизнеса:Певица была главной танцовщицей и хореографом коллектива.

30-летняя исполнительница Джоанна Сайнс выступала вместе с коллективом Super Hollywood Orchestra, когда пиротехнический картридж взорвался и попал артистке в живот.

О трагической новости сообщили на австралийском ресурсе news.com.au. В издании сообщают, что выступление звезды проходило в рамках фестиваля в испанском Лас-Берланасе, недалеко от Мадрида. Коллектив Super Hollywood Orchestra и Джоана Сайнс закрывали мероприятие своим выступлением.

Во время выступления произошел несчастный случай, в результате чего певица от взрыва упала и потеряла сознание. Произошло это на глазах нескольких тысяч зрителей. Ее срочно госпитализировали, но в больнице артистка скончалась от нанесенных травм.

La causa probable de la muerte de Joana Sainz (Suances, 30), bailarina de la orquesta 'Súper Hollywood': la explosión de un cartucho de chispas para el espectáculo y el impacto en una zona crítica del cuerpo con un trozo de su recipiente metálico convertido en esquirla pic.twitter.com/XysDjGU2Xq — Cantabria (@AhoraCantabria) September 1, 2019

Видеозапись инцидента опубликовал портал news.com.au в понедельник, 2 сентября. На странице коллектива в фейсбуке фанаты выражают свои соболезнования и скорбь по поводу смерти артистки.