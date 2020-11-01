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Все обсуждают сериал "Ход королевы": о чем он и стоит ли его смотреть

Все обсуждают сериал "Ход королевы": о чем он и стоит ли его смотреть
Обновлено 15:22 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Стримминговый сервис Netflix презентовал новый драматичный сериал «Ход королевы», снятый по мотивам одноименного романа писателя-фантаста Уолтера Стоуна Тевиса, изданного в 1983 г.

Сериал переносит зрителя в 50-тые годы прошлого столетия в сиротский приют в Кентукки. Девушка Бет Хармон, которая осиротела в раннем возрасте, обнаруживает в себе удивительный талант к шахматам, наблюдая за игрой школьного уборщика. Так как Бет была одной из подопытных в странном эксперименте по использованию транквилизаторов на детях, вскоре она понимает, что именно в таком состоянии она может просчитывать в уме сложные шахматные комбинации.

После удочерения, Бет начинает участвовать в различных турнирах. Наркотики, алкоголь и шахматы становятся страстью юной девушки. Однако вступив в борьбу с советским гроссмейстером, она понимает, что не тот, кого можно обыграть под кайфом.

Главную роль в сериале сыграла Аня Тейлор-Джой, а роль учителя Бет, школьного уборщика мистера Шайбеля, досталась Биллу Кэмпу. Также в драме сыграли Томас Броди-Сангстер (Бенни Уоттс), Мариэль Хеллер (Альма Уитли) и Гарри Меллинг (Гарри Белтик).

В общем, отзывы о сериале позитивные. Зрители хвалят актрису Аню Тейлор-Джой за отлично отыгранную роль, отлично переданную атмосферу того времени, да и в общем за интересную тематику и сюжет Netflix «получает плюсик».

«Первого эпизода было достаточно, чтобы заинтересоваться и влюбиться», «Вы не будете разочарованы», «Очень хорошо написано, поставлено и сыграно», «Очень понравился этот сериал», «Меня зацепило», «Не удивлюсь, если это шоу получит множество наград. 10/10 рекомендую» - пишут восторженные зрители.

Ранее, «Телеграф» писал, что в сети появился трейлер четвертого сериала "Корона".

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Все по теме:

Кино, Фильм, Netflix, Ход королевы.

Автор:

Телеграф
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