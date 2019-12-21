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Украинский фильм получил гран-при европейского кинофестиваля

Украинский фильм получил гран-при европейского кинофестиваля
14:32 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры:Украинский фильм "Атлантида" Валентина Васяновича получил гран-при фестиваля европейского кино Les Arcs Film Festival.

Драма Валентина Васяновича "Атлантида", созданная при поддержке Госкино, получила главную награду 11-го фестиваля европейского кино Les Arcs Film Festival, который прошел с 14 по 21 декабря на горнолыжном курорте Лез Арк во Франции.

Об этом сообщает пресс-службаГоскино.

"В программе фестиваля было представлено более 120 фильмов, преимущественно французских премьер, 10 из которых соревновались за Гран-при фестиваля", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "Атлантида" - история о будущей победе в войне с Россией. Этот фильм - о судорогах перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: как на уровне промышленного ландшафта, так и в человеческом измерении.

Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. Продюсерами фильма являются также Ия Мыслицкая и Владимир Яценко.

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Кинопроект драмы "Атлантида" является одним из победителей девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку в размере 20 млн 835 тыс. грн при общей стоимости производства фильма 41 млн 835 тыс. грн. Производство ленты осуществила "Студия Гармата фильм".

Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе 76-го Венецианского международного кинофестиваля "Горизонты", где лента одержала победу - Orizzonti Award for Best Film. "Атлантида" получила также специальный приз жюри 32-го Международного кинофестиваля в Токио и Гран-при 26 Минского международного кинофестиваля "Листапад".

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