Самые ожидаемые фильмы 2020 года: версия IMDb

Крупнейшая в мире база данных по фильмам и кинематографистам Internet Movie Database (IMDb) опубликовала список самых ожидаемых кинокартин 2020 года.
Соответствующий пресс-релиз доступен на сайте, передает РБК.
Первое место занял приключенческий фильм "Хищные птицы" китайско-американского режиссера Кэти Ян. Одну из главных ролей в фильме исполнит австралийская актриса Марго Робби.
Второе место досталось фильму "Соник в кино" режиссера Джеффа Фаулера, где совместят игру актеров и анимацию.
На третьем месте расположился боевик "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински в главной роли с Томом Крузом.
Кроме того, в десятку попали:
Как пояснили в IMDb, рейтинг формировали на основе данных по просмотрам страниц фильмов на сайте.