Первый трейлер фильма "Форсаж 9" выйдет уже в следующем месяце: подробности (Фото)

Стало известно, когда выйдет дебютный трейлер девятой части фильма "Форсаж", съемки которого стартовали этим летом.

Как сообщается на странице картины в Twitter, первый проморолик презентуют 31 января 2020 года.

Режиссером "Форсажа 9" выступит Джастин Лин, снявший четыре фильма серии. Также к своим ролям вернутся Вин Дизель, Мишель Родригес и Хелен Миррен. Кроме того, рэперша Карди Би (Cardi B) и пуэрто-риканский певец Ozuna присоединились к касту "Форсажа 9".

The Fast Saga continues. YOU’RE INVITED to join the cast at The Road to #F9 Live Concert & Trailer Drop in #Miami Friday, January 31, 2020. Featuring musical performances by @iamcardib, @wizkhalifa, @charlieputh, @Ozuna_Pr, and @Ludacris. Click below to see how you can attend.

— (@TheFastSaga) 18 декабря 2019 г.