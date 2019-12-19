Скачать
Четверг, 19.12.2019
Штрафы за нарушение ввоза "евроблях": Рада приняла важное решение
Штрафы за нарушение ввоза "евроблях": Рада приняла важное решение
Гончарук объяснил приостановку финансирования расходов
Гончарук объяснил приостановку финансирования расходов
Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25
Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25
Новый безупречный образ Мелании Трамп (Фото)
Новый безупречный образ Мелании Трамп (Фото)

"Малыш Грут разорвал бы его в клочья": а что если устроить батл между Йодой и Грутом?

"Малыш Грут разорвал бы его в клочья": а что если устроить батл между Йодой и Грутом?
15:16 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Стоит ли удивляться, что в этом воображаемом противостоянии Ганн отдал бы победу тому персонажу, который ему ближе.

В последнее время едва ли не главной звездой популярной культуры стал малыш Йода из сериала "Мандалорец", но при этом он не первый диснеевский ребенок-инопланетянин с бездонными глазами, которому удалось покорить общественность своей мимишностью. В этом плане предшественником малыша Йоды является малыш Грут из "Стражей Галактики". Режиссер "Стражей" Джеймс Ганн уверен, что, доведись этим двум персонажам сойтись в очной схватке, Грут не оставил бы от Йоды и мокрого места.

"Малыша Йоду я знаю только как героя мемов. Он выглядит так же, как мастер Йода, только маленький. Мне кажется, малыш Грут разорвал бы его в клочья", — поделился своим мнением Ганн, отвечая на вопрос одного из фанатов в Instagram.

Вопросы о малыше Йоде стали обычным делом, когда доходит до интервью со всеми причастными к вселенной "Звездных войн".

Так, у ведущих актеров "Скайуокер. Восход" Оскара Айзека (По Дэмерон) и Джона Бойеги (Финн) недавно спросили, какой персонаж милее: малыш Йода или же дроид BB-8. Айзек без раздумий отдал предпочтение BB-8, с наигранной злобой добавив: "Малыш Йода мне не нравится. Убейте его".

Опубликован новый трейлер военной драмы "1917" с Бенедиктом Камбербэтчом (Видео)

В ответ на это Педро Паскаль, исполняющий в "Мандалорце" заглавную роль, встал на защиту своего "подопечного". Актер не стал напрямую вступать в перепалку с коллегой, вместо этого Паскаль выложил снимок, на котором Айзек запечатлен с портретом малыша Йоды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Звездные войны, Джеймс Ганн, Батл, Малыш Грут, Мандалорец, Малыш Йода, Оскара Айзека, Джон Бойеги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
02 День святого Николая 2019: самые лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки
03 Праздник Николая Чудотворца 2019: что можно и нельзя делать в этот день
04 Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в стихах и прозе
05 Итоги дня 18 декабря: Неприкосновенность нардепов и импичмент Трампа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО
Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО
Еще на шесть месяцев: совет ЕС принял решение по санкциях против РФ
Совет ЕС принял решение по санкциях против РФ
Суд отложил дело о национализации Приватбанка
Суд отложил дело о национализации Приватбанка
DZIDZIO рассказал, как относится к новогоднему празднику
DZIDZIO рассказал, как относится к новогоднему празднику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь