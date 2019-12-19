"Малыш Грут разорвал бы его в клочья": а что если устроить батл между Йодой и Грутом?

Новости культуры:Стоит ли удивляться, что в этом воображаемом противостоянии Ганн отдал бы победу тому персонажу, который ему ближе.

В последнее время едва ли не главной звездой популярной культуры стал малыш Йода из сериала "Мандалорец", но при этом он не первый диснеевский ребенок-инопланетянин с бездонными глазами, которому удалось покорить общественность своей мимишностью. В этом плане предшественником малыша Йоды является малыш Грут из "Стражей Галактики". Режиссер "Стражей" Джеймс Ганн уверен, что, доведись этим двум персонажам сойтись в очной схватке, Грут не оставил бы от Йоды и мокрого места.

"Малыша Йоду я знаю только как героя мемов. Он выглядит так же, как мастер Йода, только маленький. Мне кажется, малыш Грут разорвал бы его в клочья", — поделился своим мнением Ганн, отвечая на вопрос одного из фанатов в Instagram.

Вопросы о малыше Йоде стали обычным делом, когда доходит до интервью со всеми причастными к вселенной "Звездных войн".

Так, у ведущих актеров "Скайуокер. Восход" Оскара Айзека (По Дэмерон) и Джона Бойеги (Финн) недавно спросили, какой персонаж милее: малыш Йода или же дроид BB-8. Айзек без раздумий отдал предпочтение BB-8, с наигранной злобой добавив: "Малыш Йода мне не нравится. Убейте его".

В ответ на это Педро Паскаль, исполняющий в "Мандалорце" заглавную роль, встал на защиту своего "подопечного". Актер не стал напрямую вступать в перепалку с коллегой, вместо этого Паскаль выложил снимок, на котором Айзек запечатлен с портретом малыша Йоды.