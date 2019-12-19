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Опубликован новый трейлер военной драмы "1917" с Бенедиктом Камбербэтчом (Видео)

Опубликован новый трейлер военной драмы "1917" с Бенедиктом Камбербэтчом (Видео)
14:51 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В украинский прокат фильм выйдет 30 января 2020 года.

Universal Pictures представила новый трейлер военной драмы "1917", которая снята одним непрерывным дублем. Постановщиком картины выступил режиссер двух последних фильмов бондианы Сэм Мендес.

Главные роли в картине исполнят Джордж МакКей ("Капитан Фантастик") и Дин-Чарлз Чапман ("Игра престолов"). К актерскому составу также присоединились Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден и Колин Ферт.

Сюжет "1917" расскажет об одном дне из жизни двух британских солдат во время Первой мировой войны, которым поручена, казалось бы, невыполнимая миссия. Новобранцам предстоит пересечь вражескую границу и доставить сообщение, способное спасти сотни британских жизней.

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Съемки проходили в Англии и Шотландии.

Напомним, что фильм о споре трех знаменитых американских изобретателей покажут на экранах уже сегодня, 19 декабря. Историко-биографическая драма, основанная на реальных событиях, рассказывает о "войне" между конкурирующими фирмами "электрических титанов" (Томаса Эдисона и Джорджа Вестинхауза), а также Николой Теслой. Противостояние за использование постоянного и переменного токов длилось почти век, и закончилось в конце ноября 2007 года окончательным переходом потребителей Нью-Йорка с постоянного тока на переменный.

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Кино, Фильм, Стивен Спилберг, Съемки, Трейлер, Драма, Бенедикт Камбербэтч, Сэм Мендес, 1917, Постер, Военная драма "1917".
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