Опубликован новый трейлер военной драмы "1917" с Бенедиктом Камбербэтчом (Видео)

Universal Pictures представила новый трейлер военной драмы "1917", которая снята одним непрерывным дублем. Постановщиком картины выступил режиссер двух последних фильмов бондианы Сэм Мендес.
Главные роли в картине исполнят Джордж МакКей ("Капитан Фантастик") и Дин-Чарлз Чапман ("Игра престолов"). К актерскому составу также присоединились Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден и Колин Ферт.
Сюжет "1917" расскажет об одном дне из жизни двух британских солдат во время Первой мировой войны, которым поручена, казалось бы, невыполнимая миссия. Новобранцам предстоит пересечь вражескую границу и доставить сообщение, способное спасти сотни британских жизней.
Съемки проходили в Англии и Шотландии.
Напомним, что фильм о споре трех знаменитых американских изобретателей покажут на экранах уже сегодня, 19 декабря. Историко-биографическая драма, основанная на реальных событиях, рассказывает о "войне" между конкурирующими фирмами "электрических титанов" (Томаса Эдисона и Джорджа Вестинхауза), а также Николой Теслой. Противостояние за использование постоянного и переменного токов длилось почти век, и закончилось в конце ноября 2007 года окончательным переходом потребителей Нью-Йорка с постоянного тока на переменный.