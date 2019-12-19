Кристофер Нолан назвал фильм "Довод" с Робертом Паттинсоном самым амбициозным

Новости шоу бизнеса:Режиссер Кристофер Нолан рассказал все подробности нового фильма "Довод" с Робертом Паттинсоном.

Режиссер заинтриговал фанатов рассказами о предстоящем фильме.

В интервью Entertainment Weekly Нолан рассказал о предстоящем фильме, назвав его "эпичным действом, развивающимся в мире международного шпионажа".

Мы отталкивались от канонов шпионского кино, но пересекли несколько жанров, надеюсь, по-новому и захватывающе. Мы снимали в семи странах по всему миру, с мощным актерским составом и огромными декорациями. Несомненно, это самый амбициозный фильм из всех, что мы делали, — сказал Кристофер.

A little warm up for tomorrow’s new trailer #tenet pic.twitter.com/hBTusfRY3a — 6'9" GadgetMan (@MoJordan44) December 19, 2019

Режиссер отметил звездный состав фильма: Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики в главных ролях.

Каким может быть фильм, если там такие актеры! — сказал Нолан. Он тщательно скрывает детали сюжета, но отметил, что Вашингтон проявил себя "героически".

Can you believe we’ll have the #Tenet trailer in only 3 days? pic.twitter.com/qc2teptxET — Robert Pattinson Online (@rpattinsonfr) December 17, 2019

Он невероятно талантливый актер и физически одарен. Он настоящий спортсмен. Мы стреляли в него из автомобилей и с вертолетов — он прекрасно двигается, — отметил режиссер.

Сам Джон отмечал, что работа на съемках была тяжелой, хотя "выглядело наоборот". Он упомянул сцену с лодкой, в которой также участвует Дебики:

Было страшно. Но когда Кристофер Нолан крикнул: "Начали!", пришлось отбросить весь страх и выглядеть крутым.

Паттинсон же отметил, что долгие годы опасался сниматься в масштабных проектах, но, по его словам, в работе Криса Нолана "есть что-то особенное".

Он кажется единственным режиссером сейчас, который может сделать нечто уникальное, независимое и крупномасштабное кино. Я прочитал сценарий, и это нереально, — рассказывал весной этого года Роберт.