Кристофер Нолан назвал фильм "Довод" с Робертом Паттинсоном самым амбициозным

Режиссер заинтриговал фанатов рассказами о предстоящем фильме.

В интервью Entertainment Weekly Нолан рассказал о предстоящем фильме, назвав его "эпичным действом, развивающимся в мире международного шпионажа".

Мы отталкивались от канонов шпионского кино, но пересекли несколько жанров, надеюсь, по-новому и захватывающе. Мы снимали в семи странах по всему миру, с мощным актерским составом и огромными декорациями. Несомненно, это самый амбициозный фильм из всех, что мы делали, — сказал Кристофер.

A little warm up for tomorrow’s new trailer #tenet pic.twitter.com/hBTusfRY3a

Режиссер отметил звездный состав фильма: Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики в главных ролях.

Каким может быть фильм, если там такие актеры! — сказал Нолан. Он тщательно скрывает детали сюжета, но отметил, что Вашингтон проявил себя "героически".

Can you believe we’ll have the #Tenet trailer in only 3 days? pic.twitter.com/qc2teptxET

— Robert Pattinson Online (@rpattinsonfr) December 17, 2019