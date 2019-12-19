В украинский прокат выходит фильм "Война токов" с Бенедикт Камбербэтч (Видео)

Новости культуры:Кроме Камбербэтча, главные роли ленты достались Майклу Шеннону и Николасу Холту.

Фильм о споре трех знаменитых американских изобретателей покажут на экранах уже сегодня, 19 декабря.

Историко-биографическая драма, основанная на реальных событиях, рассказывает о "войне" между конкурирующими фирмами "электрических титанов" (Томаса Эдисона и Джорджа Вестинхауза), а также Николой Теслой. Противостояние за использование постоянного и переменного токов длилось почти век, и закончилось в конце ноября 2007 года окончательным переходом потребителей Нью-Йорка с постоянного тока на переменный.

Ведущие роли фильма сыграли: Бенедикт Камбербэтч (Томас Эдисон), Майкл Шеннон (Джордж Вестинхауз), Николас Холт (Никола Тесла), Кэтрин Вотертсон (Маргарет Эрскрин), Том Холланд (Сэмюэль Инсулл), Таппенс Миддлтон (Мэри Эдисон), Мэттью Макфейден (Джон Пирпонт Морган), Конор Макнилл (Уильям Кеммлер), Дэмиен Молони (Бурк Кокран).

Сценарий фильма написал Майкл Митник, а в 2012-м году компания Тимура Бекмамбетова (российский кинорежиссер, продюсер и сценарист) приобрела на него права. Бекмамбетов также должен был быть режиссером фильма, но в конечном итоге кинокартину создавал Альфонсо Гомес-Рехон – американский кинорежиссер, награжденный премией Эмми за режиссуру мини-сериала "Американская история ужасов" (Сезон 3: Шабаш, 2013-2014).

Премьерный показ кинокартины состоялся еще 9-го сентября 2017-го года на Кинофестивале в Торонто. В мировой прокат фильм планировала выпустить 22 декабря 2017-го кинокомпания The Weinstein Company. Однако в октябре, после того, как разразился скандал по обвинению совладельца компании Харви Ванштейна в сексуальных домогательствах, релиз ленты отложили на неопределенный срок. Обновленную версию фильма, продюсером которой был Мартин Скорсезе, презентуют уже сегодня, 19 декабря 2019 года.