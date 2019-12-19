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Четверг, 19.12.2019
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Тише, ни звука: вышел дебютный тизер фильма ужасов "Тихое место 2"

Тише, ни звука: вышел дебютный тизер фильма ужасов "Тихое место 2"
07:59 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Киностудия Paramount Pictures презентовала первый тизер сиквела хоррора "Тихое место".

Съемки фильма "Тихое место 2" уже завершены. Сценаристом и режиссером продолжения выступил автор первой части Джон Красински.

К своим ролям вернутся Эмили Блант, Ноа Джуп и Милли Симмондс. Также в картине снимутся Киллиан Мерфи и Брайан Тайри Генри.

Полноценный трейлер обещают опубликовать 1 января 2020 года. Премьера фильма "Тихое место 2" намечена на март 2020 года.

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Напомним, оригинальный фильм вышел в 2018 году и собрал в мировом прокате более 300 млн долл. при бюджете в 17 млн долл. По сюжету семья живет на отдаленной ферме и пытается выжить в апокалиптическом мире, где нельзя издавать громких звуков, чтобы не быть замеченным монстрами.

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Все по теме:

Кино, Хоррор, Сиквел, Трейлер, Джон Красински, Тихое место.
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