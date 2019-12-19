Тише, ни звука: вышел дебютный тизер фильма ужасов "Тихое место 2"

Новости культуры:Киностудия Paramount Pictures презентовала первый тизер сиквела хоррора "Тихое место".

Съемки фильма "Тихое место 2" уже завершены. Сценаристом и режиссером продолжения выступил автор первой части Джон Красински.

К своим ролям вернутся Эмили Блант, Ноа Джуп и Милли Симмондс. Также в картине снимутся Киллиан Мерфи и Брайан Тайри Генри.

Полноценный трейлер обещают опубликовать 1 января 2020 года. Премьера фильма "Тихое место 2" намечена на март 2020 года.

Напомним, оригинальный фильм вышел в 2018 году и собрал в мировом прокате более 300 млн долл. при бюджете в 17 млн долл. По сюжету семья живет на отдаленной ферме и пытается выжить в апокалиптическом мире, где нельзя издавать громких звуков, чтобы не быть замеченным монстрами.