"Тихое место 2": съемки хоррора закончены

Новости культуры:Съемочный процесс занял чуть более двух месяцев. Сюжет картины пока держится в секрете.

Съемки сиквела хоррора "Тихое место" подошли к концу. Об этом режиссер и сценарист Джон Красински объявил в своем Twitter.

К своим ролям вернутся Эмили Блант, Ноа Джуп и Милли Симмондс. Также в картине снимутся Киллиан Мерфи и Брайан Тайри Генри.

Премьера фильма "Тихое место 2" намечена на март 2020 года.

Well... that’s a wrap on #PartII See you on March 20th! pic.twitter.com/9u4xcFjm5n — John Krasinski (@johnkrasinski) September 25, 2019

Напомним, оригинальный фильм вышел в 2018 году и собрал в мировом прокате более 300 млн долл. при бюджете в 17 млн долл. По сюжету, семья живет на отдаленной ферме и пытается выжить в апокалиптическом мире, где нельзя издавать громких звуков, чтобы не быть замеченным монстрами.