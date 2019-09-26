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"Тихое место 2": съемки хоррора закончены

"Тихое место 2": съемки хоррора закончены
15:20 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Съемочный процесс занял чуть более двух месяцев. Сюжет картины пока держится в секрете.

Съемки сиквела хоррора "Тихое место" подошли к концу. Об этом режиссер и сценарист Джон Красински объявил в своем Twitter.

К своим ролям вернутся Эмили Блант, Ноа Джуп и Милли Симмондс. Также в картине снимутся Киллиан Мерфи и Брайан Тайри Генри.

Премьера фильма "Тихое место 2" намечена на март 2020 года.

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Напомним, оригинальный фильм вышел в 2018 году и собрал в мировом прокате более 300 млн долл. при бюджете в 17 млн долл. По сюжету, семья живет на отдаленной ферме и пытается выжить в апокалиптическом мире, где нельзя издавать громких звуков, чтобы не быть замеченным монстрами.

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Фильм, Съемки, Хоррор, Тихое место.
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