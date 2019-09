"Тихое место 2": съемки хоррора закончены

Съемки сиквела хоррора "Тихое место" подошли к концу. Об этом режиссер и сценарист Джон Красински объявил в своем Twitter.

К своим ролям вернутся Эмили Блант, Ноа Джуп и Милли Симмондс. Также в картине снимутся Киллиан Мерфи и Брайан Тайри Генри.

Премьера фильма "Тихое место 2" намечена на март 2020 года.

Well... that’s a wrap on #PartII See you on March 20th! pic.twitter.com/9u4xcFjm5n

— John Krasinski (@johnkrasinski) September 25, 2019