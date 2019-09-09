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Понедельник, 09.09.2019

Хоррор "Маяк" с Робертом Паттинсоном: новый трейлер (Видео)

Компания A24 презентовала новый трейлер хоррора "Маяк" от режиссера Роберта Эггерса ("Ведьмы"). Сюжет, авторами которого стали сам постановщик и его брат Макс Эггерс, рассказывает о двух смотрителях маяка. Героям поручено следить за маяком на отдаленном острове Новой Англии, действие разворачивается в 1890-х годах. Главные роли в картине сыграли Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо. Премьера фильма намечена на 18 октября.
112.ua
Фото: twitter
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Кино, Фильм, Роберт Паттинсон, Хоррор, Трейлер, Маяк, Уиллем Дефо.
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