Хоррор "Маяк" с Робертом Паттинсоном: новый трейлер (Видео)

Компания A24 презентовала новый трейлер хоррора "Маяк" от режиссера Роберта Эггерса ("Ведьмы"). Сюжет, авторами которого стали сам постановщик и его брат Макс Эггерс, рассказывает о двух смотрителях маяка. Героям поручено следить за маяком на отдаленном острове Новой Англии, действие разворачивается в 1890-х годах. Главные роли в картине сыграли Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо. Премьера фильма намечена на 18 октября.