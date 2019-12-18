"Ван Хельсинг" закрывается: сериал продлили на последний сезон

Новости культуры:Принадлежащая NBC Universal кабельная сеть Syfy продлила сериал для пятого сезона. Он и станет последним.

Новый сезон, включающий в себя 13 эпизодов, вернется в следующем году, чтобы закончить историю. Производство начнется в начале 2020 года.

Исполнительный продюсер сериала Чед Оукс в своем заявлении сказал, что рад завершить эту потрясающую сагу, под названием Ван Хельсинг. Также он добавил, что благодарен всему коллективу, который работал над проектом, а именно актерам, и командам Syfy, Netflix и Super Ecran.

"Мы очень горды Ван Хельсингом и хотим сказать огромное спасибо Syfy и фанатам, которые так хорошо приняли сериал", - сказал Даниэль Марч, управляющий партнер Dynamic Television.

Авторы сериала очень рады, что могут позволить дать актерам и фанатам такое окончание шоу, которого они так заслуживают.

Напомним, что сериал рассказывает о Ванессе Хельсинг, которую сыграла Келли Овертон, потомке самого Абрахама Ван Хельсинга. Главная героиня отверженно сражается с нечистью, заполонившей мир.