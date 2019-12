"Властелин колец" от Amazon: найдена актриса на одну из главных ролей

Морфидд Кларк присоединилась к актерскому составу сериала, в который уже входят Маркелла Кавена, Джозеф Моул и Макс Болдри.

Иностранные СМИ сообщают, что Кларк сыграет молодую эльфийку Галадриэль, которую сыграла Кейт Бланшетт в фильмах Питера Джексона "Властелин колец" и "Хоббит". Этот герой является одним из главных персонажей.

Amazon пока никак не комментирует данную информацию.

amazon's the lord of the rings series casts morfydd clark as galadriel. #lotronprime pic.twitter.com/uLehgOYhJO

— the lord of the rings (@tolkienday) December 18, 2019