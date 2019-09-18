В Новой Зеландии планируют снимать сериал "Властелин колец"

Новости культуры:Amazon решил пойти по стопам художественных фильмов Питера Джексона.

Новый сериал от Amazon "Властелин колец" укореняется в Новой Зеландии. Уже начали подготовку в съемках предстоящего шоу, основанного на фантастических романах Толкина, в стране, которая является "домом" и для художественных фильмов. Ожидается, что съемки начнутся в ближайшие месяцы.

Для Новой Зеландии эти съемки - значительная победа. По оценках инсайдеров, Amazon не только заплатила около 250 миллионов долларов за глобальные права на собственность, но и общие расходы на проект могут составить 1 миллиард долларов, если учесть производственные бюджеты, визуальные эффекты и команды актеров и творческих работников.

Во вторник менеджеры и исполнительные продюсеры Дж. Д. Пейн и Патрик Маккей рассказали, что когда искали место для съемок, то хотели Воплотить в жизнь первозданную красоту Второй Эпохи Средиземья. Они знали, что нужно найти что-то величественное, с нетронутыми берегами, лесами и горами, но и, что бы в котором также была хорошая съемочная площадка и высококвалифицированные и опытные сотрудники.

"Мы рады, что теперь мы можем официально утвердить Новую Зеландию в качестве нашего дома для нашего сериала, основанного на рассказах Дж. Р. Р. Толкиена" - сказали продюсеры.

Продюсерская группа очень благодарна правительству Новой Зеландии, и особенно Окленду, за поддержку. Местное гостеприимство уже заставило съемочную группу чувствовать себя как дома.

Руководителем первых двух эпизодов, а также исполнительным продюсером вместе с Беленом Атьенцей является Хуан Антонио Байона. Другими исполнительными продюсерами являются Линдси Вебер, Брюс Ричмонд, Джин Келли, Шэрон Таль Игуадо, Дженнифер Хатчисон, Джейсон Кэхилл и Джастин Добл.