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Уилл Поултер сыграет главную роль в многосерийном приквеле "Властелина колец"

Уилл Поултер сыграет главную роль в многосерийном приквеле "Властелина колец"
11:52 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости культуры:В прошлом году Уилл сыграл в интерактивном фильме Netflix "Черное зеркало: Брандашмыг", а в этом представил фильм ужасов "Солнцестояние".

Разработка супердорогого проекта по вселенной Дж. Р.Р. Толкина в самом разгаре. Как сообщило издание Variety, создатели нового "Властелина колец" нашли одного из главных героев. И сыграет его звезда "Бегущего в лабиринте" и "Хроник Нарнии" 26-летний Уилл Поултер.

О том, что Поултер присоединился к актерскому составу, изданию сообщили анонимные источники. Им не удалось выяснить, на какую роль утвердили актера, поскольку сюжет и другие детали проекта все еще держатся в секрете. Кроме Уилла, сняться в сериале может австралийская актриса Маркелла Кавена, о ее переговорах с Amazon стало известно в июле этого года. Представители стримингового сервиса отказываются от комментариев.

Хотя участие во "Властелине колец" это большое достижение для любого молодого актера, за спиной у Поултера немало интересных проектов. 

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О самом проекте пока известно мало. Действие сериала развернется за 3 тысячи лет до начала событий трилогии Питера Джексона, а общий бюджет проекта составит больше 1 млрд долларов.

Премьера "Властелина колец" намечена на 2020 год.

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Фильмы, Кино, Властелин колец, Знаменитости, Актер, Уилл Поултер.
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