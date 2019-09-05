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Кристиан Наварро может сыграть принца Эрика в "Русалочке" (Видео)

Кристиан Наварро может сыграть принца Эрика в "Русалочке" (Видео)
10:02 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Оказывается, актер следил за кастингом фильма и был рад услышать, что Гарри Стайлс отказался примерить на себя роль принца Эрика.

Темнокожей Ариэль ― латиноамериканский принц. Вот что звезда сериала"13 причин почему" предложил Disney после провальных попыток найти еще одного главного героя для перезапуска"Русалочки". И студия откликнулась. 

О том, что его кандидатуру рассматривают на роль, Наварро рассказал в своем Twitter-аккаунте. Кристиан отметил, что умеет петь и готов пройти прослушивание. Стоит сказать, активная поддержка поклонников принесла свои плоды. 

В Disney заметили мое сообщение, увидели вашу поддержку и связались с моей командой! Они хотели посмотреть, на что я способен. Что ж, видеозаписи отправлены, пальцы скрещены,— написал Наварро. 

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Поклонникам остается надеяться, что Кристиан действительно понравится создателям фильма и составит компанию Холли Бэйли. Оценить актерские способности звезды зрители могут в сериале"13 причин почему", третий сезон которого вышел в этом августе, а также в фильме"Сможете ли вы меня простить?".

Дата релиза"Русалочки" еще не определена. Съемочный процесс должен начаться в 2020 году.

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Кино, Кристиан, Фил, Эрика, Ariel, Кристиан Наварро.
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