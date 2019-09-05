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В Сети появился первый трейлер фильма "Плохие парни навсегда" (Видео)

В Сети появился первый трейлер фильма "Плохие парни навсегда" (Видео)
09:32 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости культуры:Премьера фильма "Плохие парни навсегда" состоится 23 января 2020 года.

Спустя 16 лет детективы Майк и Маркус возвращаются. С какими только проблемами не столкнулся триквел "Плохих парней" на пути к большим экранам, но наконец трейлер фильма появился в сети. И он стоит того, чтобы его посмотреть.

Мы не просто черные — мы копы. Позже сами себя оштрафуем, — заверяет детектив Бернетт. Студия Sony воссоединила культовый дуэт Уилла Смита и Мартина Лоуренса в новом боевике, полном погонь, перестрелок, взрывов за спиной и задорных шуток.

Детектив Маркус Бернетт готов уйти в отставку, чтобы жить мирной жизнью, в то время как Майк Лоури продолжает строить из себя агента 007. Напарники договариваются о последней совместной операции, и она не даст зрителям заскучать. 

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В картину также вернулся Джо Пантолиано в роли капитана Говарда, компанию которому составили такие новички, как Ванесса Хадженс ("Классный мюзикл"), Александр Людвиг ("Викинги"), Чарльз Мелтон ("Ривердейл"), Хэппи Андерсон ("Белый воротничок") и другие.

За постановку триквела отвечают Адиль Эль Арби и Билал Фалла. В роли продюсеров выступили Джерри Брукхаймер и Уилл Смит.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Смотреть, Плохие парни навсегда.
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