Телеканал HBO готовится к очередной взрывной премьере (Видео)

Новости культуры:Дата выхода и трейлер сериала "Хранители", который сняли по мотивам комиксов DC.

Создатели сериала "Игра престолов" взялись за сотрудничество с представителями DC comics и вместе создали драматический сериал "Хранители". Первый тизер опубликовали еще в мае 2019 года, а на днях стала известна дата выхода киноленты.

После выхода финального сезона культового сериала "Игра престолов" на большой экран создатели готовятся к очередной премьере. Первый видеоролик, в котором показаны фрагменты из нового сериала "Хранители", появился на YouTube-канале телеканала HBO. За несколько дней ролик посмотрели более 4 миллионов пользователей.

Эпизодическая лента, которую HBO сняли совместно с представителями DC comics, будет доступна 20 октября 2019 года.

В сюжет сериала положена одноименная серия комиксов писателя Алана Мура и художника Дэйва Гиббонса. В центре событий появляются супергерои, однако в роли преступников, а не спасателей, как бывает обычно. В сериале снялись оскароносные Реджина Кинг и Джереми Айронс, обладатель премии Эмми Дон Джонсон, а также Тим Блейк Нельсон и другие.

Впервые серия комиксов "Хранители" была опубликована в 1986 году, а в 2009 году фанаты DC увидели первую экранизацию в виде фильма, над которой работал Зак Снайдер.