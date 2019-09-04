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Телеканал HBO готовится к очередной взрывной премьере (Видео)

Телеканал HBO готовится к очередной взрывной премьере (Видео)
22:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Дата выхода и трейлер сериала "Хранители", который сняли по мотивам комиксов DC.

Создатели сериала "Игра престолов" взялись за сотрудничество с представителями DC comics и вместе создали драматический сериал "Хранители". Первый тизер опубликовали еще в мае 2019 года, а на днях стала известна дата выхода киноленты.

После выхода финального сезона культового сериала "Игра престолов" на большой экран создатели готовятся к очередной премьере. Первый видеоролик, в котором показаны фрагменты из нового сериала "Хранители", появился на YouTube-канале телеканала HBO. За несколько дней ролик посмотрели более 4 миллионов пользователей.

Эпизодическая лента, которую HBO сняли совместно с представителями DC comics, будет доступна 20 октября 2019 года.

В сюжет сериала положена одноименная серия комиксов писателя Алана Мура и художника Дэйва Гиббонса. В центре событий появляются супергерои, однако в роли преступников, а не спасателей, как бывает обычно. В сериале снялись оскароносные Реджина Кинг и Джереми Айронс, обладатель премии Эмми Дон Джонсон, а также Тим Блейк Нельсон и другие.

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Впервые серия комиксов "Хранители" была опубликована в 1986 году, а в 2009 году фанаты DC увидели первую экранизацию в виде фильма, над которой работал Зак Снайдер.

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Сериал, HBO, Трейлер, DC Comics, Дата выхода, Хранители.
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