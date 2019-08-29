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Новый Папа: опубликован трейлер второго сезона сериала "Молодой Папа" (Видео)

Новый Папа: опубликован трейлер второго сезона сериала "Молодой Папа" (Видео)
12:45 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Instagram

Новости культуры:HBO опубликовал трейлер "Нового папы" итальянского режиссера Паоло Соррентино.

Будет ли сериал продолжением "Молодого папы" или самостоятельным проектом, точно неизвестно. Но, судя по трейлеру, Джуду Лоу, сыгравшему в первом сериале главную роль, будет отведено немало внимания.

Что касается сюжета предстоящего сериала, известно только то, что герой Джона Малковича сменит на посту понтифика Пия XIII, которого играет Джуд Лоу. Также ранее сообщалось, что в проекте снимутся Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон и российская актриса Юлия Снигирь.

Напомним, премьера "Молодого папы" состоялась в октябре 2016 года. Джуд Лоу сыграл итало-американца Ленни Белардо – самого молодого в истории папу римского Пия XIII.

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Первые две серии сериала покажут на Венецианском фестивале.

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Все по теме:

Джуд Лоу, HBO, Видео, Трейлер, Джон Малкович, Молодой Папа, 2 сезон, Новый папа.
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