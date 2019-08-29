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Трейлер нового фильма "Прачечная" с Мэрил Стрип в главной роли (Видео)

Трейлер нового фильма "Прачечная" с Мэрил Стрип в главной роли (Видео)
08:25 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Американская кинокартина "Прачечная" выйдет на Netflix 18 сентября.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер черной комедии "Прачечная", в основу которой легла история о "панамских документах". Режиссером картины выступил Стивен Содерберг.

По сюжету, героиня Мэрил Стрип помогла обнаружить "панамские документы" с данными об офшорах политиков и знаменитостей. Кроме Стрип, в фильме также сыграли Гэри Олдман, Антонио Бандерас и Шэрон Стоун.

Премьера фильма состоится на Венецианском кинофестивале, который пройдет с 28 августа по 7 сентября. 18 октября "Прачечная" выйдет на Netflix.

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В начале апреля 2016 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), а также сайты мировых СМИ опубликовали большой материал, в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями и известными спортсменами.

В начале мая 2016 года "панамское досье" пополнилось новой внушительной порцией информации.

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Все по теме:

Видео, Мэрил Стрип, Трейлер, Антонио Бандерас, Гэри Олдман, Netflix, Прачечная.
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