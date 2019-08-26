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В новом трейлере фильма "Отчет" Адам Драйвер расследует секреты ЦРУ (Видео)

В новом трейлере фильма "Отчет" Адам Драйвер расследует секреты ЦРУ (Видео)
21:32 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Ролик опубликован на Youtube-канале стриминга Amazon Prime Video, который занимается производством фильма.

Актер Адам Драйвер, который сыграл также в комедии "Брачная история", появился в трейлере политической драмы The Report ("Отчет").

По сюжету герой Драйвера Дэниел Джойс после терактов 11 сентября 2001 года поступает на службу к сенатору Дайенн Файнстайн (Аннет Беннинг) в Постоянный специальный комитет Сената США по разведке. По ее заданию он берется расследовать случаи пыток, которые применяют агенты ЦРУ к предполагаемым террористам. Эти пытки в имели место на самом деле и их описание вошло в 600-страничный документ под названием Torture Report (2014), которое обыгрывается на постере фильма, где слово torture ("пытки") зачеркнуто красным.

Напомним, решение применять пытки, в частности водой, во время так называемого усиленного допроса, инициировал вице-президент США при президенте Джордже Буше, влиятельный республиканец Дик Чейни. Его историю рассказал в своей ленте "Власть" Адам Маккей. Она получила 8 номинаций на "Оскар", в том числе как лучший фильм.

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Напомним, что Disney представила тизер трейлера фильма "Звездные войны: Восхождение Скайвокера". Картина станет финальной частью так называемой саги о Скайуокерах.

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Отчет, Власть, Видео, Трейлер, Адам Драйвер, The Report.
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