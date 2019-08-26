Disney представила тизер трейлера фильма "Звездные войны: Восхождение Скайвокера"

Новости культуры:Девятый эпизод "Звездных войн" выйдет в декабре.

Студия Disney представила первый промо-ролик фильма "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" - девятого эпизода легендарной киносаги. Картина станет финальной частью так называемой саги о Скайуокерах.

В ролике показаны отрывки из предыдущих частей саги, а также новые кадры подготовки к масштабному сражению. Кроме того, в конце Рей почему-то показывают с двойным красным мечом и в темной робе.

Премьера картины запланирована на декабрь этого года.

В 2012 году студия Disney приобрела за четыре миллиарда долларов киностудию Lucasfilm, обладающую правами на съемки "Звездных войн". Disney планировала снять три фильма, непосредственно связаных с предыдущими частями киносаги, и несколько спин-оффов.

В декабре 2015 года на экраны вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы". 6 января фильм побили рекорд по сборам в Северной Америке, который принадлежал "Аватару".

Фильм установил рекорд по скорости кассовых сборов: за первые 12 дней проката картина Джей Джей Абрамса собрала миллиард долларов. Предыдущее достижение принадлежало "Миру Юрского периода", который заработал такую сумму за 13 дней проката. Позже кассовые сборы фильма преодолели отметку в два миллиарда долларов.