Скачать
Среда, 21.08.2019
Турчинов: Приглашение России на G7 поддержит российскую агрессию
Турчинов: Приглашение России на G7 поддержит российскую агрессию
Украинские моряки останутся под стражей до 16 октября
Украинские моряки останутся под стражей до 16 октября
Ковалев - Ярд: где и когда смотреть бой
Ковалев - Ярд: где и когда смотреть бой
Google научилась отслеживать движение рук в режиме реального времени
Google может отслеживать движение рук в режиме реального времени

"Брачная история": трогательные трейлеры драмы со Скарлетт Йоханссон (Видео)

"Брачная история": трогательные трейлеры драмы со Скарлетт Йоханссон (Видео)
16:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Представители компании Netflix опубликовали сразу два трейлера к фильму "Брачная история".

Главные роли в фильме исполнили Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер. Опубликованные кадры уже успели привлечь внимание киноманов.

По словам представителей Netflix, драма "Брачная история" будет существенно отличаться от других романтических фильмов. Режиссер Ноа Баумбах решил показать историю супругов, которые после счастливых лет совместной жизни решили развестись. Однако одно и то же событие авторы показали глазами жены и мужа.

Именно поэтому в сети опубликовали сразу два официальных трейлера: "Что я люблю в Николь" и "Что я люблю в Чарли", которые уже привлекли внимание киноманов.

С помощью двух трейлеров я хотел показать отношения глазами обоих персонажей. В каждой истории есть много сторон, и фильм отражает различные точки зрения в поиске общей истины, – рассказал Ноа Баумбах в комментарии CNN.

"Политик": Netflix представил трейлер дебютного сезона сериала (Видео)

Главные роли в киноленте "Брачная история" исполнили Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер. Кроме этого, в фильме снялись Лора Дерн, Рэй Лиотта, Мерритт Уивер. Премьера киноленты запланирована на 29 августа 2020 года. Первый показ фильма "Брачная история" состоится во время 76-го Венецианского кинофестиваля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильм, Скарлетт Йоханссон, Трейлер, Netflix, Адам Драйвер, Брачная история.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий отправится в Литву: подробности
02 Гороскоп на завтра, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады
05 Красивые поздравление с днем рождения 21 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Энергосистема Украины может функционировать без топлива из РФ
Энергосистема Украины может функционировать без топлива из РФ
Прогноз погоды на 21-22 августа: теплая погода не покидает Украину
Прогноз погоды на 21-22 августа
Террористы обстреляли Новомихайловку и Водяное
Террористы обстреляли Новомихайловку и Водяное
Горькая утрата: ушла из жизни звезда сериала &quot;Моя прекрасная няня&quot;
Горькая утрата: ушла из жизни звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь