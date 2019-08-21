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Среда, 21.08.2019
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"Политик": Netflix представил трейлер дебютного сезона сериала (Видео)

"Политик": Netflix представил трейлер дебютного сезона сериала (Видео)
12:40 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер дебютного сезона комедийного сериала "Политик" с Беном Платтом, Гвинет Пэлтроу, Джессикой Лэнг и Зои Дойч.

Ролик появился на Youtube-канале сервиса Netflix, который занимается производством шоу.

В центре сюжета молодой человек по имени Пейтон Хобарт (Платт). Он вырос в богатой семье в Санта-Барбаре и с семи лет знал, что когда-нибудь станет президентом США. На пути к мечте Пейтону придется добиться должности президента студенческого сообщества школы Святого Себастьяна.

Чтобы победить на первых в своей жизни выборах и обеспечить себе место в Гарварде, герою придется обхитрить своих искушенных в интригах одноклассников, отбиться от компромата и сохранить публичный имидж.

Шоураннером сериала выступил обладатель нескольких "Эмми", сценарист, создатель сериалов "Американская история ужасов, "Хор", "Части тела" и фильма "Ешь, молись, люби" Райан Мерфи. Премьера сериала намечена на 27 сентября.

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Напомним, накануне Netflix опубликовал кадры второго сезона комедийного сериала "Метод Комински" с Майклом Дугласом. Шоу стартует 25 октября.

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Кино, Сериал, Гвинет Пелтроу, Политик, Netflix.
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