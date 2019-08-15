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Четверг, 15.08.2019

В сети появился финальный трейлер сериала "13 причин почему" (Видео)

В новых сериях герои попытаются выяснить причину загадочного убийства одного из учеников "Либерти Хай" Брюса Уокера. Напомним, "13 причин почему" снят по одноименному роману Джея Эшера 2007 года. Первый сезон получил неоднозначную реакцию у зрителей и критиков. Сериал завоевал широкую популярность, но его создателей обвинили в романтизации суицида. Как сообщалось ранее, после критики Netflix убрал сцену самоубийства из сериала "13 причин почему". Второй сезон вышел на Netflix 18 мая, а выход третьего запланирован на 23 августа 2019 года.
112.ua
Фото: instagram
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Сериал, Трейлер, Netflix, 13 причин почему.
01:35 Сегодня Телеграф
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