"Метод Комински": Netflix назвал дату релиза второго сезона

Сериал "Метод Комински", который в начале года выиграл "Золотой глобус" как лучшее комедийное телешоу, получил дату релиза второго сезона.

На стриминговом сервисе Netflix он стартует 25 октября. Об этом сообщает Twitter-страница сервиса See What’s Next.

Netflix также опубликовал несколько кадров из предстоящего сезона. На них, кроме Майкла Дугласа и Алана Аркина, можно увидеть Джейн Сеймур и Пола Райзера – они присоединятся к касту в качестве приглашенных звезд.

The Kominsky Method Season 2 premieres October 25 — FIRST LOOK: pic.twitter.com/lyiinrud5E

— See What's Next (@seewhatsnext) August 15, 2019