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"Метод Комински": Netflix назвал дату релиза второго сезона

"Метод Комински": Netflix назвал дату релиза второго сезона
09:27 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Netflix назвал дату премьеры второго сезона "Метода Комински" и показал первые кадры.

Сериал "Метод Комински", который в начале года выиграл "Золотой глобус" как лучшее комедийное телешоу, получил дату релиза второго сезона.

На стриминговом сервисе Netflix он стартует 25 октября. Об этом сообщает Twitter-страница сервиса See What’s Next.

Netflix также опубликовал несколько кадров из предстоящего сезона. На них, кроме Майкла Дугласа и Алана Аркина, можно увидеть Джейн Сеймур и Пола Райзера – они присоединятся к касту в качестве приглашенных звезд.

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Во втором сезоне стареющий актер Сэнди Комински (Дуглас) познакомится с бойфрендом своей дочери (Райзер), который окажется почти его ровесником. В то же время его агент Норман Ньюлендер (Аркин) встретит свою юношескую любовь (Сеймур) и они попытаются начать все с начала спустя почти полвека.

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Кино, Сериал, Netflix, Метод Комински.
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