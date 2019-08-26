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Студия Marvel анонсировала будущие проекты

Студия Marvel анонсировала будущие проекты
16:04 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры:"Женщина-Халк", "Мисс Марвел" и "Лунный Рыцарь" войдут в Кинематографическую вселенную Marvel.

Глава студии Marvel Кевин Файги объявил, что помимо анонсированных ранее сериалов "Локи", "Ванда/Вижн", "Сокол и Зимний солдат" и "Соколиный глаз" стриминговый сервис Disney+ запустит еще три проекта: "Женщина-Халк", "Лунный рыцарь" и "Мисс Марвел".

Британская сценаристка Биша К. Али станет шоураннером сериала про первую супергероиню-мусульманку Камалу Хан, известную под псевдонимом "Мисс Марвел". Первое появление Хан состоялось в Captain Marvel #14 (Август, 2013), прежде чем она стала главной героиней сольной серии Ms. Marvel, выпущенной в феврале 2014 года. По сюжету, это девушка-подростка пакистано-американского происхождения из Джерси-Сити, обладающая способностью деформировать своё тело. Она обнаруживает свои нечеловеческие гены и принимает имя Мисс Марвел от своего кумира Кэрол Денверс, когда та становится Капитаном Марвел.

По комиксам Женщина-Халк — кузина Брюса Беннера по имени Дженнифер Уолтерс. Была создана Стэном Ли и Джо Бушема и впервые появилась в The Savage She-Hulk № 1 в феврале 1980 года. Когда её ранили, Брюс сделал ей переливание крови, так как только он мог стать донором; из-за радиоактивной крови Дженнифер мутировала, как это было с её двоюродным братом, и превратилась в Женщину-Халк. В отличии от Беннера она довольно быстро научилась контролировать свою вторую личность и даже предпочитала чаще находиться в образе Халка.

"Лунный рыцарь" — история Марка Спектора, оперативника ЦРУ, которого от смерти спас древний егопетский бог Коншу, предлагая дать ему вторую жизнь и новые силы, если он станет его воплощением (аватаром) на Земле и будет служить ему. После "перерождения" Лунный рыцарь стал сверхчеловеком, силы которого, впрочем, во многом зависели от Луны. Ночью в полнолуние его сила существенно возрастала, делая его сильнее десяти сильных мужчин; также существенно возрастали скорость, выносливость, ловкость. Впервые появился на страницах комиксов в 1975 году.

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Также стало известно, что сериал "Локи" будет снимать Кейт Херрон ("Половое воспитание"). В "Соколе и Зимнем солдате" появится новый персонаж по имени Джон Уокер, котрого сыграет Уайатт Рассел ("Черное зеркало").

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