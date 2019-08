Звезда "Игры престолов" присоединится к киновселенной Marvel

Британского актера утвердили на одну из ролей в новом фильме "Вечные ( Eternals).

Вместе с Харингтоном в фильме будут сниматься голливудские дивы Анджелина Джоли и Сальма Хайек. Об этом сообщил американский продюсер и глава Marvel Кевин Фейдж на презентации новых проектов студии на выставке D23. Премьера "Вечных" запланирована на ноябрь 2020 года и выйдет в рамках нового этапа кинематографической вселенной Marvel.

"Вечные" – раса супергероев, созданная художником Джеком Кирби, что появилась в комиксах издательства Marvel Comics впервые в 1976 году. Все герои имеют сверхвозможности: полет, левитация, телепортирование, контроль сознания и другие.

Take a look at the incredible cast of Marvel Studios’ “The Eternals” on stage at #D23Expo. (1/2) pic.twitter.com/9Di1HSS6we

— Marvel Entertainment (@Marvel) August 25, 2019