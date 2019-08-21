"Я сам хотел убить Короля ночи!": Кит Харингтон о финале "Игры престолов"

Новости культуры:Британский актер Кит Харингтон рассказал, что его расстроило в сценарии финального сезона шоу.

Как признался Харингтон в интервью The Hollywood Reporter, право убить Короля ночи должно было принадлежать ему, а не его экранной сестре Арье Старк (Мейси Уильямс).

"Я был немного рассержен, только из-за того, что сам хотел убить Короля ночи!... Но я был очень счастлив за Мейси и Арью. В душе я думал: "Я хотел это сделать". Особенно потому, что мне нравились драки с Владом (исполнитель роли Короля ночи, каскадер Владимир Фурдик, - ред.), который также играл Белого ходока, с которым я сражался в Суровом доме. Я не встречал мечника лучше. Но это был отличный сюжетный поворот, и он завершил путь Мейси действительно прекрасным образом. В течение сезонов мы наблюдали, как она развивала свои навыки, чтобы стать закаленным ассасином, и она использовала их, чтобы убить нашего главного антагониста", - сказал Харингтон.

Он также признался, что не просматривал сценарий финального сезона до момента общей читки с другими актерами. Поэтому судьба Джона Сноу потрясла его до глубины души. Этот момент вошел в документальный фильм "Последний дозор".

Вместе с тем, Харингтон признался, что самая последняя сцена, где его герой уходит за Стену с вольным народом, его порадовала. "Что касается финала для Джона Сноу, этого персонажа, которого я любил так много лет, и который стал для меня таким близким, и так много значил для меня… увидеть его уходящим за Стену обратно к чему-то настоящему, чему-то искреннему, чему-то чистому с этими людьми, которые всегда говорили ему, что его место среди них – с вольным народом – я чувствовал, что он наконец свободен. Вместо того, чтобы был закованным в цепи и отправленным на Стену, похоже что он освободился. Это было действительно приятное завершение. Хотя он и сделал ужасную вещь (убил Дейенерис, - ред.), хотя и чувствовал боль, сам финал стал для него освобождением", - сказал про своего героя актер.

Напомним, Кит Харингтон стал одним из немногих актеров "Игры престолов", которые после завершения шоу решили взять паузу в карьере. Согласно данным портала IMDB, на сегодня у него в планах нет никаких проектов ни на телевидении, ни в кино.