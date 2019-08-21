Скачать
Среда, 21.08.2019
Президент Группы Всемирного банка едет в Украину
Президент Группы Всемирного банка едет в Украину
Шествие достоинства на День Независимости: как это будет
Шествие достоинства на День Независимости: как это будет
Сборная Украины впервые в истории сыграет в белом комплекте формы
Сборная Украины впервые в истории сыграет в белом комплекте формы
Два украинских фильма претендуют на "европейский Оскар"
Два украинских фильма претендуют на "европейский Оскар"

"Я сам хотел убить Короля ночи!": Кит Харингтон о финале "Игры престолов"

"Я сам хотел убить Короля ночи!": Кит Харингтон о финале "Игры престолов"
00:25 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Британский актер Кит Харингтон рассказал, что его расстроило в сценарии финального сезона шоу.

Как признался Харингтон в интервью The Hollywood Reporter, право убить Короля ночи должно было принадлежать ему, а не его экранной сестре Арье Старк (Мейси Уильямс).

"Я был немного рассержен, только из-за того, что сам хотел убить Короля ночи!... Но я был очень счастлив за Мейси и Арью. В душе я думал: "Я хотел это сделать". Особенно потому, что мне нравились драки с Владом (исполнитель роли Короля ночи, каскадер Владимир Фурдик, - ред.), который также играл Белого ходока, с которым я сражался в Суровом доме. Я не встречал мечника лучше. Но это был отличный сюжетный поворот, и он завершил путь Мейси действительно прекрасным образом. В течение сезонов мы наблюдали, как она развивала свои навыки, чтобы стать закаленным ассасином, и она использовала их, чтобы убить нашего главного антагониста", - сказал Харингтон.

Он также признался, что не просматривал сценарий финального сезона до момента общей читки с другими актерами. Поэтому судьба Джона Сноу потрясла его до глубины души. Этот момент вошел в документальный фильм "Последний дозор".

Вместе с тем, Харингтон признался, что самая последняя сцена, где его герой уходит за Стену с вольным народом, его порадовала. "Что касается финала для Джона Сноу, этого персонажа, которого я любил так много лет, и который стал для меня таким близким, и так много значил для меня… увидеть его уходящим за Стену обратно к чему-то настоящему, чему-то искреннему, чему-то чистому с этими людьми, которые всегда говорили ему, что его место среди них – с вольным народом – я чувствовал, что он наконец свободен. Вместо того, чтобы был закованным в цепи и отправленным на Стену, похоже что он освободился. Это было действительно приятное завершение. Хотя он и сделал ужасную вещь (убил Дейенерис, - ред.), хотя и чувствовал боль, сам финал стал для него освобождением", - сказал про своего героя актер.

Джордж Мартин рассказал о том, как повлиял на него финал "Игры престолов"

Напомним, Кит Харингтон стал одним из немногих актеров "Игры престолов", которые после завершения шоу решили взять паузу в карьере. Согласно данным портала IMDB, на сегодня у него в планах нет никаких проектов ни на телевидении, ни в кино.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Финал, Кино, Сериал, Игра престолов, Кит Харингтон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий отправится в Литву: подробности
02 Гороскоп на завтра, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Кличко будет претендовать на кресло мэра Киева
04 Кубок Украины: результаты всех матчей первого предварительного этапа
05 Не все фракции делегировали своего представителя в каждый комитет - пресс-служба "Слуги народа"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Будет лучше, если Россия войдет в состав G7 - Трамп
Будет лучше, если Россия войдет в состав G7 - Трамп
15 ноября запустят улучшенные КПВВ на админгранице с Крымом
15 ноября запустят улучшенные КПВВ на админгранице с Крымом
В ООН &quot;видели сообщение&quot; о ядерном инциденте в РФ
В ООН "видели сообщение" о ядерном инциденте в РФ
&quot;Гетманская столица&quot; приглашает гостей на большой концерт
"Гетманская столица" приглашает гостей на большой концерт
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь