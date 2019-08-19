Джордж Мартин рассказал о том, как повлиял на него финал "Игры престолов"

Новости культуры:Американский писатель признался, что завершение сериала "освободило" его.

Автор серии книг "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин рассказал о том, как на него повлияло завершение сериала "Игра престолов", снятого по мотивам его произведений. По его словам, он испытал облегчение, поскольку завершение съемок шоу "избавило его от напряжения", сообщает The Guardian.

"Было несколько лет, когда, если бы я завершил книгу, я бы опережал сериал на годы и стресс был невероятный. Я не думаю, что это сказалось на мне благотворно, потому что сериал, который должен был ускорять меня, тормозил", - рассказал Мартин. Стоит отметить, что писатель на данный момент работает над предпоследней книгой цикла, "Ветра зимы" и планирует написать еще одну, финальную, "Мечты о весне".

Отреагировал писатель также на то, что финал "Игры престолов" вызвал неоднозначную реакцию у зрителей и критиков, и отметил, что это никак не повлияет на финал книжной саги. "Нет, не повлияет. Не изменит вообще ничего… Как сказал Рик Нельсон в Garden Party, одной из моих любимых песен, ты не можешь угодить всем, поэтому должен угодить себе", - добавил Мартин.

Финальный, шестой, эпизод восьмого сезона сериала "Игра престолов" вышел 19 мая (20 мая по Киеву). В финальном сезоне зрителям показали битву с Белыми ходоками и финал борьбы за Железный трон.

После выхода предпоследнего эпизода, фанаты запустили петицию с требованием переснять восьмой сезон. В петиции говорится о том, что шоураннеры шоу Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс "оказались абсолютно некомпетентными сценаристами, когда у них нет исходного материала (то есть, книг)".