Интересные факты об авторе "Игры престолов" Джордже Мартине

1 Значение двойного Р Многие фанаты этого автора задаются вопросом, что же означает РР между именем и его фамилией. Некоторые даже думают, что эти две буквы – это целая мистическая загадка, которая открывает тайны миросоздания саги «Песнь Льда и Огня». Однако всё очень просто. Эти две буквы означают лишь его среднее имя – Рэймонд Ричард. Мартин на самом деле родился со средним именем Рэймонд, но решил добавить к нему ещё и Ричарда, ведь это имя было дано ему во время процесса крещения.

2 Скромное начало Первая публикация Мартина даже не была какой-то историей или рассказом как таковой. Создана она была в период, когда автор был ещё совсем подростком. В 1963 году компания Марвел опубликовала письмо от поклонника, где он писал им с вопросами о комиксе «Фантастическая четвёрка» и фантазировал на тему его качества и сюжетов. Это был далеко не последний раз, когда его письма публиковались. Мартин стал постоянным участником быстрорастущего марвеловского фэндома. В 1965 году он получил престижную премию Элли за лучший прозовый фанфик, который он назвал «Powerman vs. The Blue Barrier».

3 Большой босс Несмотря на то, что Мартин – убеждённый католик, он не считает себя излишне религиозным человеком, называя себя атеистом-агностиком. Но несмотря на это, он считает религию довольно увлекательным и интересным явлением.

4 Обречённый комикс-фанат В своё время Мартин был ярым фанатом всей комикс-индустрии, где он имел определённый авторитет. Как утверждает сам автор, когда-то он был человеком, занявшим очередь на первый в Нью-Йорке слёт по комиксам, за что и получил награду «Комикс-фанат №1». И по сей день он является участником многих конвенций, а также частенько посещает научно-фантастические и фэнтезийные слёты. По словам Мартина, его самым любимым комикс-персонажем со вселенной Марвел является Чудо-Человек. Как известно, судьба этого героя была достаточно трагичной, и он был обречён уже с начала своего создания. Но именно поэтому он и понравился Джорджу, ведь, как он говорит, ему нравятся такие персонажи, и именно на них он всегда делает акцент в литературе и своих трудах. Также отметим, что, поскольку Мартин является большим фанатом комиксов, у него, как и у любого другого фаната, есть любимая суперспособность. Отвечая на такой вопрос, он заявил, что хотел бы себе такие способности, как у Зелёного Фонаря. Джордж считает, что другие супергерои получают свои способности весьма болезненным и неприемлемым для него способом, в то время как Зелёный Фонарь попросту находит кольцо и становится одним из мировых героев.

5 Остров Шаолинь Мартин, подобно таким звёздам, как Стен Ли и Джек Кирби, является уроженцем одного из районов Нью-Йорка. Он вырос в доках Байонны, штат Нью-Джерси, где его отец подрабатывал время от времени грузчиком. Будучи довольно закрытым и замкнутым ребёнком, Мартин компенсировал это своей фантазией. Он утверждал, что берег Статен-Айленд – это что-то вроде реального Шангри-Ла. Надеемся, он и по сей день считает так, а реальный облик этого места не смог пошатнуть неповторимое авторское воображение.

6 Игра черепах Ещё одним источником вдохновения для Джорджа были черепахи. Поскольку это весьма недолговечные питомцы, то автор был вынужден наблюдать за тем, как они гибнут в своём домике, что напоминал игрушечный замок. Это и натолкнуло его на мысль, что черепахи, возможно, умирали не своей смертью, а убивали друг друга в неких таинственных заговорах. Как знакомо звучит, не правда ли?

7 Неудачные ставки В книге «Танец с драконами» был такой персонаж, как сир Патрек с Королевской Горы. Мартин сознался, что реальным его прототипом был его лучший друг – Патрик Сен-Дени, а сам персонаж был создан после того, как автор проиграл Патрику пари, суть которого заключалась в противостоянии НФЛ между «Нью-йоркскими гигантами» и «Ковбоями Далласа».

8 Спортивная страсть Мартин является большим спортивным фанатом, в особенности «New York Jets» и «New York Mets», которые сделали его буквально одержимым. Во время летних каникул в период учёбы в колледже, Джордж проводил своё лето не за отдыхом, а за работой, занимая пост спортивного обозревателя в Байонне.

9 Обученный писательской грамоте У Джорджа есть степень бакалавра в области журналистики, которую он получил в Северо-Западном университете. Удивительно, но это один из немногих людей, которые с самого первого дня знали, кем они хотят быть в будущем.

10 Игровой толчок Говоря об играх, стоит отметить, что они всегда занимали большую часть в жизни автора и в какой-то момент даже помогали ему поднакопить себе на жизнь. В то время, как другие молодые авторы вынуждены были перебиваться мелкой подработкой, на которую они едва находили время за своим хобби, Мартин использовал популярность шахмат в 70-х годах, сформированную после игры Бобби Фишера с Борисом Спасским, для того, чтобы оплатить свои счета. В конечном итоге, он устроился на работу в компанию, где помогал организовывать шахматные турниры на Среднем Западе.

11 Путь к кинославе Мартин снялся в нескольких кинолентах, что помогло ему повысить свою популярность. Так, автор засветился в таких кино, как «Акулий Торнадо 3», который относится к классике мирового ужаса, где его персонаж погибает самой нелепой смертью. Также лицо Джорджа засветилось в фильме 2015 года «Нация Z», где он играет зомбированную версию самого себя.

12 Обнажённый разговор по душам Согласно словам самого Мартина, ему очень нравится сериал «Рим» от HBO. Его почти что культовый фаворит прервался на третьем сезоне, однако сам Джордж, как и миллионы других людей, выступают за поддержку и развитие сериала и его продолжение. Отметим, что этот сериал стал вдохновителем для некоторых сцен из «Игры престолов», где персонажи проводят важные беседы и ведут искусные диалоги, оставаясь при этом полностью обнажёнными, тем самым удерживая зрительское внимание.

13 Семьи-соперники и реальные границы Многие не знают такой простой факт, как тот, что у «Игры престолов» есть собственная историческая подоплёка. Так, Мартин взял за основу реальные исторические события, которые носили название «Война Роз» и представляли собой гражданскую войну в Англии. Несмотря на то, что в основу сценария легли также события во Франции и Шотландии, именно «Война Роз» стала во главу всего, ведь Мартин проводит весьма явные параллели между династиями Йорка и Ланкастера с семьями Ланнистеров и Старков. Помимо этого, Мартин использовал в своей книге ещё одну часть британской истории, а именно – стену Адриана, что была построена на территории Северной Англии во II веке, обозначая тем самым северную границу Римской империи. Это и легло в основу так называемой Стены, которую в «Песни Льда и Огня» охраняют члены Ночного Дозора.

14 Нелёгкая супружеская жизнь В настоящее время Джордж находится в браке с Пэррис МакБрайд, который был официально заключен в 2011 году. Однако история их отношений тянется уже очень давно. Впервые пара познакомилась в 1975 году, как раз в тот момент, когда Мартин женился на своей первой жене Гейл Берник. Возможно именно по причине того, что он нашёл другую, более достойную девушку, или же потому, что своей свадебной песней для танца они выбрали композицию «Мост через неспокойную воду» Саймона и Гарфанкеля, пара распалась через четыре года.