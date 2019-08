Костюмер сериала "Игры престолов" написала книгу о нарядах актеров

Британская художница по костюмам Мишель Клэптон написала иллюстрированную книгу о костюмах сериала "Игра престолов", которые она же и создавала. Как сообщает Vanity Fair, книга Game of Thrones: The Costumes должна выйти в США 11 ноября этого года.

"От практичных многослойных тканей Винтерфелла до нарядов Королевской гавани – костюмы "Игры престолов" играют важную роль в перенесении зрителя на земли Вестероса и за его пределы. Эта роскошная книга воздает должное мастерству, с которым создавался каждый наряд, при помощи прекрасных подробных фотографий костюмов и закулисных деталей", – говорится в описании на сайте издательства Insight Editions, которые занимается производством книги.

К примеру, по словам Клэптон в книге она подробно описывает финальный наряд Сансы Старк, в котором она была на собственной коронации. В том числе раскрывает, какой из элементов этого костюма является отсылкой к фигуре Мизинца – пускай спорного, но все же наставника героини.

