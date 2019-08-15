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Костюмер сериала "Игры престолов" написала книгу о нарядах актеров
Костюмер сериала "Игры престолов" написала книгу о нарядах актеров

Костюмер сериала "Игры престолов" написала книгу о нарядах актеров

Костюмер сериала "Игры престолов" написала книгу о нарядах актеров
18:22 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Костюмер "Игры престолов" Мишель Клэптон написала книгу о нарядах героев сериала.

Британская художница по костюмам Мишель Клэптон написала иллюстрированную книгу о костюмах сериала "Игра престолов", которые она же и создавала. Как сообщает Vanity Fair, книга Game of Thrones: The Costumes должна выйти в США 11 ноября этого года.

"От практичных многослойных тканей Винтерфелла до нарядов Королевской гавани – костюмы "Игры престолов" играют важную роль в перенесении зрителя на земли Вестероса и за его пределы. Эта роскошная книга воздает должное мастерству, с которым создавался каждый наряд, при помощи прекрасных подробных фотографий костюмов и закулисных деталей", – говорится в описании на сайте издательства Insight Editions, которые занимается производством книги.

К примеру, по словам Клэптон в книге она подробно описывает финальный наряд Сансы Старк, в котором она была на собственной коронации. В том числе раскрывает, какой из элементов этого костюма является отсылкой к фигуре Мизинца – пускай спорного, но все же наставника героини.

Стало известно, почему финал "Игры престолов" был правильным для всех героев

Отметим, что за работу над сериалом "Игра престолов" Клэптон четыре раза получала награду "Эмми" в категории "Лучшие костюмы к фэнтези-сериалу или фильму".

Напомним, это осенью также выйдет кулинарная книга по мотивам "Звездных войн". От имени главного повара замка Маз Каната Строно Таггса она расскажет о приготовлении блюд, которые якобы ели герои космосаги.

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Литература, Книга, Игра престолов, Мишель Клэптон.
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