Фанатам "Звездных войн": к выпуску готовится кулинарная книга с межгалактическими рецептами

Новости культуры:Осенью в продажу поступит книга рецептов блюд из "Звездных войн".

Этой осенью в продаже появится сборник рецептов блюд из вселенной "Звездных войн", девятый эпизод которых выйдет в декабре 2019 года.

Об этом сообщило издательство Insight Editions, которое выпустит кулинарную книгу.

Над ее созданием работали автор сборника "Пир Льда и Огня. Официальная поваренная книга "Игры престолов" Челси Монро-Кассель и автор комиксов Марк Сумерак. Сборник будет написан от лица героя фильма Строно Таггса, который является главным поваром в замке Маз Канаты.

Всего в книге будет 176 страниц с самыми необычными межгалактическими рецептами. В продажу она поступит 5 ноября 2019 года.