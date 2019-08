Фанатам "Звездных войн": к выпуску готовится кулинарная книга с межгалактическими рецептами

Этой осенью в продаже появится сборник рецептов блюд из вселенной "Звездных войн", девятый эпизод которых выйдет в декабре 2019 года.

Об этом сообщило издательство Insight Editions, которое выпустит кулинарную книгу.

Над ее созданием работали автор сборника "Пир Льда и Огня. Официальная поваренная книга "Игры престолов" Челси Монро-Кассель и автор комиксов Марк Сумерак. Сборник будет написан от лица героя фильма Строно Таггса, который является главным поваром в замке Маз Канаты.

Star Wars: Galaxy’s Edge: The Official Black Spire Outpost Cookbook Available For Pre-Order.#StarWars #starwarsgalaxysedge https://t.co/uoQMOTsQ3E pic.twitter.com/39TCay0lDK

— SWNN (@StarWarsNewsNet) August 5, 2019