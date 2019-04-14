Скачать
Воскресенье, 14.04.2019

Первый трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order с подробностями об игре (Видео)

Как и говорилось в первых утечках, главным героем Fallen Order станет падаван Кэл, который выжил после "Приказа 66", когда армия клонов Палпатина уничтожила орден. Долго парень прятался от глаз Империи, но однажды проявил свою силу и привлек внимание властей. Теперь же Кэлу предстоит скрываться от инквизиторов, развивать собственные силы, совершенствовать владение световым мечом и разгадывать тайны забытой цивилизаций. Выйдет Star Wars Jedi: Fallen Order 15 ноября 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. Предзаказ уже доступен в PlayStation Store, Xbox Marketplace и Origin.
gagadget.com
Фото: Twitter
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Звездные войны, Игра, Трейлер, Star Wars, Star Wars Jedi: Fallen Order.
11:15 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь