Первый трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order с подробностями об игре (Видео)

Как и говорилось в первых утечках, главным героем Fallen Order станет падаван Кэл, который выжил после "Приказа 66", когда армия клонов Палпатина уничтожила орден. Долго парень прятался от глаз Империи, но однажды проявил свою силу и привлек внимание властей. Теперь же Кэлу предстоит скрываться от инквизиторов, развивать собственные силы, совершенствовать владение световым мечом и разгадывать тайны забытой цивилизаций. Выйдет Star Wars Jedi: Fallen Order 15 ноября 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. Предзаказ уже доступен в PlayStation Store, Xbox Marketplace и Origin.