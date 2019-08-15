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Стало известно, почему финал "Игры престолов" был правильным для всех героев

Стало известно, почему финал "Игры престолов" был правильным для всех героев
15:11 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Каждый поклонник сериала хотел увидеть в финальном сезоне что-то свое, и Софи не исключение.

У Софи Тернер выдался отличный год: она представила сразу две крупные премьеры, вышла замуж, а ее героиня Санса Старк и вовсе стала королевой. В недавнем разговоре с изданием The Wrap актриса рассказала, что мечтала увидеть в восьмом сезоне "Игры престолов", и объяснила, почему финал, не принятый зрителями, был лучшим из возможных. 

Я думала, что Арья убьет Серсею или хотя бы увидится с ней. А еще мне хотелось, чтобы Серсея и Санса снова встретились. Для завершения истории было множество способов, но я безумно люблю финал, которым окончилась сюжетная линия Сансы, и очень счастлива за нее,— рассказала Тернер.

Актриса также призналась, что после гневных призывов фанатов переснять заключительные серии почувствовала желание занять оборонительную позицию, хотя все-таки может понять зрителей. 

Они такие невероятные и преданные, мы любим их, потому что они полны любви к сериалу. Я не могу винить их, но когда люди говорят о том, что мы не прикладывали усилий, о том, что сценаристы ужасно выполнили свою работу… Больше всего сил мы вложили в восьмой сезон. Мы снимали его почти 11 месяцев, прошли через большее количество ночных съемок, чем кто-либо,— заверила Софи.

И, конечно, в отличие от миллиона недовольных поклонников, Тернер искренне считает, что финал получился таким, каким должен был быть: 

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Я думаю, Тирион был прав, предлагая сделать Брана королем: он — хранитель наших историй, и мы не сможем двигаться дальше, не помня о своем прошлом. Дейнерис должна была умереть. Серсея была безумной королевой. Арья слишком свободолюбива. Санса в любом случае не хотела бы править семью королевствами — она хотела остаться на Севере и защищать свой дом. Я искренне убеждена, что Бран подходящий кандидат в короли.

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Кино, Фильм, Актриса, Игра престолов.
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