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В "Властелине колец" пополнение: к касту сериала присоединился еще один актер

В "Властелине колец" пополнение: к касту сериала присоединился еще один актер
10:08 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Сериал от Amazon пополнила звезда сериала "Годы и годы" Макс Болдри.

Подающий надежды английский актер Макс Болдри, который недавно сыграл Виктора Горайю в сериале "Years and Years" от HBO, получил значительную роль в предстоящем сериале от Amazon "Властелин колец".

Перед своим прорывом в сериале "Years and Years" Болдри снялся в британском сериале "Hollyoaks" в роли Лиама Донована, а также сыграл Цезариона в "Риме" от HBO. В число фильмов Болдри входит также популярная комедия "Mr. Bean’s Holiday".

Также известно, что в сериале сыграет звезда "Бегущего в лабиринте" Уилл Полтер и австралийская актриса Маркелла Кавена. Детали персонажей хранятся в секрете вместе с деталями сюжета. Все, что известно на данный момент, это то, что сериал будет исследовать новые сюжетные линии, предшествующие книге Толкина "Братство кольца".

На официальном аккаунте шоу в Твиттере появилась публикация с изображением карты вместе с двумя сообщениями, второе из которых гласило: "Добро пожаловать во Вторую Эпоху", что относится ко времени в мифологии Толкина, когда пришли Кольца Силы, включая "Одно Кольцо" Саурона.

Шоураннеры "Властелина колец" - Джон Д. Пейн и Патрик МакКей, а Брайан Когман выступит в роли консалтингового продюсера. Хуан Антонио Байона снимет первые эпизоды высокобюджетного сериала, который находится в разработке с ноября 2017 года. Amazon Studios уже взяли на себя обязательства по производству нескольких сезонов, и компания будет выпускать их в сотрудничестве с Tolkien Estate and Trust, HarperCollins и New Line Cinema.

В Новой Зеландии планируют снимать сериал "Властелин колец"

Исполнительными продюсерами будут Линдси Вебер, Брюс Ричмонд, Джин Келли и бывший глава жанрового программирования Amazon Шарон Таль Игуадо. Рон Эймс выступает в качестве продюсера, Стефани Фолсом - в качестве консалтингового продюсера, а писатель Хелен Шан - в качестве сопродюсера.

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Кино, Сериал, Amazon, Властелин колец, Макс Болдри.
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