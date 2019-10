В "Властелине колец" пополнение: к касту сериала присоединился еще один актер

Подающий надежды английский актер Макс Болдри, который недавно сыграл Виктора Горайю в сериале "Years and Years" от HBO, получил значительную роль в предстоящем сериале от Amazon "Властелин колец".

Перед своим прорывом в сериале "Years and Years" Болдри снялся в британском сериале "Hollyoaks" в роли Лиама Донована, а также сыграл Цезариона в "Риме" от HBO. В число фильмов Болдри входит также популярная комедия "Mr. Bean’s Holiday".

Также известно, что в сериале сыграет звезда "Бегущего в лабиринте" Уилл Полтер и австралийская актриса Маркелла Кавена. Детали персонажей хранятся в секрете вместе с деталями сюжета. Все, что известно на данный момент, это то, что сериал будет исследовать новые сюжетные линии, предшествующие книге Толкина "Братство кольца".

На официальном аккаунте шоу в Твиттере появилась публикация с изображением карты вместе с двумя сообщениями, второе из которых гласило: "Добро пожаловать во Вторую Эпоху", что относится ко времени в мифологии Толкина, когда пришли Кольца Силы, включая "Одно Кольцо" Саурона.

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPD

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) March 7, 2019