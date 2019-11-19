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Amazon собирает продолжить сериал по "Властелину колец"

Amazon собирает продолжить сериал по "Властелину колец"
19:50 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:О дате релиза "Властелина колец" пока не сообщается.

Студия Amazon еще до выхода первого подтвердила разработку второго сезона сериала по "Властелину колец", съемки которого будут проходить в Новой Зеландии.

Как сообщает Deadline, в связи с продлением сериала, производство шоу остановится на 4-5 месяцев после съемок первых двух эпизодов первого сезона, которые поставит Хуан Антонио Байона ("Мир Юрского периода 2"). Это время шоураннеры Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн ("Стартрек: Бесконечность") используют, чтобы написать сценарий ко второму сезону. 

Перерыв также позволит Amazon оценить первые серии и успеть снять материал для второго сезона во время производства первого. Ранее был объявлен каст съемочной группы нового сериала.

Amazon Studios приобрела права на фэнтезийный эпик по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина два года назад. Сделка включает несколько сезонов основного сериала и потенциальный спин-офф. Тем не менее, компания обязана формально продлевать сериал на последующие сезоны. Известно, что в первом сезоне будет около 20 серий.

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Действие сюжета развернется за долгие годы до событий оригинальной трилогии. Одну из главных ролей сыграет актер Уилл Поултер ("Бегущий в лабиринте"). Кроме того, Маркелла Кавена ведет переговоры о съемках в сериале. К актерскому составу сериала "Властелин колец" также присоединились Макс Болдри и актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов". А вот Орландо Блум не видит себя в новом сериале от Amazon.

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Новая Зеландия, Кино, Фильм, Сериал, Amazon, Съемки, Властелин колец, Макс Болдри.
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