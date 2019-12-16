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Понедельник, 16.12.2019
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Вин Дизель рассказал о деталях "Форсажа-9": дата выхода и буря эмоций (Видео)

Вин Дизель рассказал о деталях "Форсажа-9": дата выхода и буря эмоций (Видео)
14:38 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Учитывая такую реакцию актера на трейлер, можно допустить, что нас ждет не просто нарезка из экшн-сцен и автомобильных погонь.

Актер сказал, что у него "нет слов", чтобы передать свой восторг от предстоящего проморолика.

Первый трейлер "Форсажа 9" будет выпущен в следующем месяце, но Вин Дизель уже заставил поклонников замирать от предвкушения — по словам актера, в этом ролике зрителей ждет нечто сногсшибательное.

На своей официальной странице в Instagram Дизель выложил короткое видео, записанное совместно с Мишель Родригес на церемонии The Game Awards, где артисты представили видеоигру Fast & Furious Crossroads. Обращаясь к подписчикам, Дизель сообщил, что на днях он увидел трейлер нового "Форсажа", который произвел на него большое впечатление: 

 
 
 
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The Fast saga is yours... and will always be yours! Blessed, Humbled and Grateful... #F9 #TheFastSaga #Fast92020 #Fatherhood #Crossroads #TheGameAwards #RideorDie #TrueGamers #Game4Paul

Публикация от Vin Diesel (@vindiesel)

 

Вчера я посмотрел четырехминутный трейлер. О дате его выхода будет объявлено 18 декабря, но мне довелось увидеть его вчера. Я как раз рассказывал [Мишель Родригес], что ролик получился потрясающий, после чего я решил поделиться этим и с вами, ребята. После просмотра у меня попросту не было слов. Буквально вслед за этим я должен был встретиться с [режиссером] Джастином [Лином] за обедом. У меня не было слов. Не могу дождаться, когда вы тоже увидите этот трейлер.

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Возможно, в ролике показано нечто большее. В этой связи поклонники уже принялись строить догадки, что на экран в том или ином виде вернется Брайан О’Коннор, который был выведен из сюжета "Форсажа" после трагической гибели Пола Уокера.

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Фильмы, Кино, Вин Дизель, Смотреть, "Форсаж 9", 9 Форсаж.
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