Вин Дизель рассказал о деталях "Форсажа-9": дата выхода и буря эмоций (Видео)

Новости культуры:Учитывая такую реакцию актера на трейлер, можно допустить, что нас ждет не просто нарезка из экшн-сцен и автомобильных погонь.

Актер сказал, что у него "нет слов", чтобы передать свой восторг от предстоящего проморолика.

Первый трейлер "Форсажа 9" будет выпущен в следующем месяце, но Вин Дизель уже заставил поклонников замирать от предвкушения — по словам актера, в этом ролике зрителей ждет нечто сногсшибательное.

На своей официальной странице в Instagram Дизель выложил короткое видео, записанное совместно с Мишель Родригес на церемонии The Game Awards, где артисты представили видеоигру Fast & Furious Crossroads. Обращаясь к подписчикам, Дизель сообщил, что на днях он увидел трейлер нового "Форсажа", который произвел на него большое впечатление:

Вчера я посмотрел четырехминутный трейлер. О дате его выхода будет объявлено 18 декабря, но мне довелось увидеть его вчера. Я как раз рассказывал [Мишель Родригес], что ролик получился потрясающий, после чего я решил поделиться этим и с вами, ребята. После просмотра у меня попросту не было слов. Буквально вслед за этим я должен был встретиться с [режиссером] Джастином [Лином] за обедом. У меня не было слов. Не могу дождаться, когда вы тоже увидите этот трейлер.

Возможно, в ролике показано нечто большее. В этой связи поклонники уже принялись строить догадки, что на экран в том или ином виде вернется Брайан О’Коннор, который был выведен из сюжета "Форсажа" после трагической гибели Пола Уокера.