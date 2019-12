Завершились съемки нового фильма по Mortal Kombat

Большую популярность набирают экранизации, снятые по мотивам популярных видеоигр. Пополнить ряд таких сможет фильм Mortal Kombat, съемки которого уже официально завершились.

Киноманы хорошо знают, если съемки картины завершены – стоит ждать тизеров, трейлеров, постеров, а также точную дату премьеры ожидаемого фильма. На официальной странице в твиттере Грега Руссо, который занимается экранизацией фильма по мотивам популярной игры Mortal Kombat, появилась информация, что сцены сняты.

"Поздравляю удивительный актерский состав и съемочную группу "Смертельной битвы" с окончанием съемок! Спасибо, что были такими крутыми в работе. Страсть и преданность, которые я почувствовал, были сумасшедшими. Надеюсь, вы сможете хорошо отдохнуть во время праздников", – написал киносценарист Грег Руссо.

Congrats to the amazing cast and crew of #MK2021 on the wrap today! Thank you for being so awesome to work with. The passion and dedication I felt was insane. Hope you get some much needed rest over the holidays! #MortalKombat pic.twitter.com/NXuCl6Bi16

— Greg Russo (@WriterRusso) December 13, 2019