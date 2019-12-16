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"Джуманджи" стал лучшим декабрьским выпуском для кинокомпании Sony

"Джуманджи" стал лучшим декабрьским выпуском для кинокомпании Sony
11:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: 24tv.ua

Новости культуры:Сиквел "Джуманджи" подвинул в прокате "Ледяное сердце 2": сколько собрал фэнтезийный фильм.

В конце ноября на большой экран вышел анимационный фильм от Disney "Ледяное сердце 2", который ворвался в прокат с огромным успехом. Однако продолжению культовой истории о игре Джуманджи удалось побить рекорд мультфильма, собрав еще большую сумму за первый уикенд.

Собранная сумма за первый уикенд превышала 127 миллионов долларов. Однако фэнтезийной ленте "Джуманджи: Следующий уровень" удалось превзойти достижение творения Disney.

Как сообщает бокс-офис США, четвертый фильм франшизы "Джуманджи" просто ворвался в релиз и за первые выходные в мировом прокате фильм собрал 212 миллионов долларов. Такие рейтинги свидетельствуют о том, что премьера стала лучшим декабрьским выпуском для кинокомпании Sony.

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Такой высокий кассовый сбор также может обеспечить возврат Двейна Джонсона и других актеров к своим ролям. Поэтому, если картина и дальше активно будет собирать средства, вполне вероятно, что фанатам приключенческой ленты стоит ждать пятую часть.

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Все по теме:

Фильмы, Премьеры, Фэнтези, Джуманджи, Кинокомпания Sony, Фантастика фильмы.
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