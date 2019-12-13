"Путешествие доктора Дулиттла": а животные тоже проходили кастинг на роль в фильме (Видео)

Новости культуры:Уже меньше, чем через месяц, в большой украинский прокат выйдет фильм "Путешествие доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим.

Создатели фильма решили пойти креативным путем и, кроме привычных трейлеров, публикуют в сети смешные видео со съемок и персональные обращения актера.

В мировом кинематографе принято, что за несколько месяцев или недель до премьеры в сети должны появляться новые постеры, трейлеры или тизеры. Однако создатели юмористической картины "Дулитл" решили выбрать другой, более креативный путь продвижения ленты.

Так, в начале декабря сеть подорвал ролик с Робертом Дауни-младшим, который сыграл в фильме главную роль. В видеообращении актер заговорил о неизвестной Ольге и украинском борще.

А накануне, 12 декабря, на видеохостинге YouTube появилось видео с актером, который проводил кастинг среди зверей.

Добавим, что фильм "Путешествие доктора Дулиттла" выйдет в украинских кинотеатрах уже 9 января 2020 года.