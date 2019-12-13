Представлен первый официальный трейлер ленты "Толока" (Видео)

Новости культуры:Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Министерства культуры Украины.

Создатели фильма "Толока" презентовали трейлер ленты и объявили дату релиза.

Как сообщает пресс-служба Госкино, посмотреть трейлер можно на YouTube.

"Компания "Ильенко Фильм" представила первый официальный трейлер ленты "Толока", которая выйдет в кинотеатральный прокат 12 марта 2020 года. Премьера трейлера состоялась в рамках Зимнего кинорынка Одесского кинофестиваля", - говорится в сообщении.

Режиссер и автор сценария фильма - Михаил Ильенко. В главных ролях - Иванна Ильенко, Богдан Бенюк, Дмитрий Линартович, Дмитрий Рыбалевский, Олег Примогенов, Сергей Романюк и Василий Кухарский.

Как отмечается, у Тараса Шевченко есть маленькая баллада о том, как влюбились в Катерину трое козаков. Свой выбор Катерина доверила судьбе: пообещала стать женой тому, кто вызволит из плена ее брата. Двое из трех козаков погибли, пытаясь выполнить условия договора, третьему удалось спасти брата, но брат Катерины оказался не братом, а ее любимым... Финал отодвигается надолго - ждать Катерине придется не одно столетие, не старея и не теряя надежды. Этот рассказ, как притча, пролетает сквозь историю Украины, воспроизводит ее драматические и героические эпизоды. Каждое испытание разрушает и дом Катерины. Но она упорно, как и сотни поколений украинцев, снова и снова возводит ее из руин.

Век украинской хаты короткий - от войны до войны. Если бы не толока, не было бы где и встретить своего любимого. Но ни одна хата в Украине никогда не была "с краю".

Его прокатом займется компания UFD. Официальным телевизионным партнером выступит телеканал ICTV. Промокампания ленты состоится при поддержке Благотворительного фонда Игоря Янковского.