Оскар-2021: онлайн-трансляция церемонии награждения премии Американской киноакадемии

С 25 по 26 апреля в Лос-Анджелесе состоится вручение одной из самых главных и ожидаемых премий в мире кино - "Оскар-2021".
93-я церемония начнется в 18.30 (25 апреля) по местному времени и в 1.30 (26 апреля) по киевскому. Трансляция прибытия звезд на красную дорожку начнется за 1,5 часа до самой церемонии награждения (3.00 по Киеву).
"Телеграф" будет вести текстовую онлайн-трансляцию церемонию награждения премии Американской киноакадемии. Также прямую трансляцию будет вести телеканал "Украина".
За желанную статуэтку будут бороться 8 фильмов, вышедших в 2020 году:
Отец (продюсеры: Дэвид Парфитт, Жан-Луи Ливи и Филипп Каркассонн)
Иуда и чёрный мессия (продюсеры: Шака Кинг, Чарльз Д. Кинг и Райан Куглер)
Манк (продюсеры: Сиан Чаффин, Эрик Рот и Дуглас Урбански)
Минари (продюсеры: Кристина О)
Земля кочевников (продюсеры: Фрэнсис Макдорманд, Питер Спирс, Молли Эшер, Дэн Джанви и Хлоя Чжао)
Девушка, подающая надежды (продюсеры: Бен Браунинг, Эшли Фокс, Эмеральд Феннелл и Джози Макнамара)
Звук металла (продюсеры: Берт Хамелиник и Саша Бен Харрош)
Суд над чикагской семёркой (продюсеры: Марк Платт и Стюарт Бессер)
Ознакомиться со всеми номинантами на премию "Оскар-2021" можно по этой ссылке.
Напомним, что в регламент "Оскара-2021" были внесены некоторые правки, которые направлены на упрощение отборочной процедуры:
Категории "Лучший звук" и "Лучший звуковой монтаж" были объединены, так что на предстоящем "Оскаре" будет не 24 номинации, а 23.
Соискателями награды в категории "Лучший оригинальный саундтрек" отныне могут быть только те фильмы, в которых доля оригинальной музыки составляет не менее 60%. Ранее в конкурсе могли участвовать картины с "преимущественно" оригинальной музыкой.
Чтобы попасть в категорию "демонстрации на экране", фильм должен включать в себя ключевого персонажа, представляющего расовое или этническое меньшинство, или фокусировать сюжет на недостаточно представленной социальной группе.
Другие стандарты включают в себя такие критерии, как поддержание разнообразия среди съемочной группы или команды руководителей, предложение ученичества или стажировки людям из недостаточно представленных групп, а также предоставление возможностей обучения и программ развития навыков.
В связи с пандемией организаторы премии планировали проводить церемонию в онлайн-формате, но позже от этой идеи отказались. А вот проходить церемония все же будет в двух локациях: в театре "Долби", где традиционно проводится вручение наград, а также на Union Station.
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