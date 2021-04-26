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Понедельник, 26.04.2021
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Оскар-2021: названа "Лучшая актриса"

Оскар-2021: названа "Лучшая актриса"
06:10 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из фильма

В Лос-Анджелесе проходит 93-я церемония награждения главной кинопремии "Оскар-2021".

Фрэнсис Макдорманд, исполнительница главной роли в Земле кочевников, получила Оскар и стала лучшей актрисой!

 
 
 
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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Фильмы, Оскар, Фрэнсис МакДорманд, Оскар 2021, Земля кочевников.
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