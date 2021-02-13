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В США снимают телесериал о российской аферистке

В США снимают телесериал о российской аферистке
Обновлено 09:28 Сегодня Телеграф Фото: instagram annasorokinn

Стриминговый сервис Netflix экранизирует историю жизни 30-летней российской мошенницы Анне Сорокиной, известную как Анна Делви.

Как сообщает Тheurbanlist, девушка на протяжении нескольких лет выдавала себя за богатую наследницу и обманула своих состоятельных нью-йоркских деловых знакомых и американские отели на сумму более 200 тысяч долларов.

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Сорокина родилась в Домодедово, Московская область. В 2007 году она с семьей переезжает в Германию, а в 16 лет уезжает сначала в Лондон, где доводит до совершенства английский язык, а в 2013 - в Нью-Йорк, где создает вымышленную личность Анны Делви. Там девушка успешно заводит знакомства в деловых и светских кругах, представляясь наследницей 60-и миллионного состояния.

 
 
 
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В 2019 году Анна была осуждена за незаконное получение услуг и хищение в крупных размерах. Девушка признала свою вину, а недавно она досрочно вышла на свободу из тюрьмы.

 
 
 
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Теперь за экранизацию истории Сорокиной возьмется компания Netflix, которая заплатила Анне 320 тысяч долларов. Этот гонорар она потратила на выплату компенсации потерпевшим.

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Телесериал снимет режиссер Шонда Раймс ("Анатомия Грей", "Как избежать наказания за убийство"). Роль Анны в проекте исполнит американская актриса Джулия Гарнер. Основные съемки начались еще в октябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что американская актриса Дженнифер Лоуренс получила травму на съемках фильма Netflix "Не смотри вверх", в котором также играют актеры Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 298

Все по теме:

Сериалы, Netflix, Анна Сорокина, Джулия Гарнер, Анна Делви, Изобретая Анну.
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