В США снимают телесериал о российской аферистке

Стриминговый сервис Netflix экранизирует историю жизни 30-летней российской мошенницы Анне Сорокиной, известную как Анна Делви.

Как сообщает Тheurbanlist, девушка на протяжении нескольких лет выдавала себя за богатую наследницу и обманула своих состоятельных нью-йоркских деловых знакомых и американские отели на сумму более 200 тысяч долларов.

Сорокина родилась в Домодедово, Московская область. В 2007 году она с семьей переезжает в Германию, а в 16 лет уезжает сначала в Лондон, где доводит до совершенства английский язык, а в 2013 - в Нью-Йорк, где создает вымышленную личность Анны Делви. Там девушка успешно заводит знакомства в деловых и светских кругах, представляясь наследницей 60-и миллионного состояния.

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В 2019 году Анна была осуждена за незаконное получение услуг и хищение в крупных размерах. Девушка признала свою вину, а недавно она досрочно вышла на свободу из тюрьмы.

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Теперь за экранизацию истории Сорокиной возьмется компания Netflix, которая заплатила Анне 320 тысяч долларов. Этот гонорар она потратила на выплату компенсации потерпевшим.

Телесериал снимет режиссер Шонда Раймс ("Анатомия Грей", "Как избежать наказания за убийство"). Роль Анны в проекте исполнит американская актриса Джулия Гарнер. Основные съемки начались еще в октябре 2019 года.

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View this post on Instagram A post shared by Inventing Anna . Official (@inventingannanetflix)

Ранее сообщалось, что американская актриса Дженнифер Лоуренс получила травму на съемках фильма Netflix "Не смотри вверх", в котором также играют актеры Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе.