Lucasfilm разорвал контракт со звездой "Мандалорца": известна причина

Американский боец ММА, актриса и модель Джина Карано ("Нокаут", "Форсаж 6", "Дэдпул") была со скандалом уволена студией Lucasfilm за ее антисемитские высказывания в социальных сетях.
Об этом сообщает The Verge.
Отмечается, что актриса, которая играла в американском сериале "Мандалорец", больше не будет участвовать в данном проекте.
"Джина Карано в настоящее время не работает в Lucasfilm, и не заявлена на будущие проекты", - сказал интернет-изданию представитель кинокомпании.
Карано недавно стала объектом пристального внимания из-за нескольких сообщений, опубликованных в социальных сетях, включая антисемитский пост в ее Instagram. Некоторая часть содержания постов актрисы зафиксирована на скриншотах. Актриса сравнивает евреев при Холокосте и нынешних республиканцев, которые люто ненавидимы своими согражданами просто за то, что придерживаются иных политических взглядов.
She's transphobic, anti-mask, alt-right who parrots QAn*n conspiracies, doesn't believe in systematic racism, and now shares anti-semitic images. @starwars @Disney #FireGinaCarano pic.twitter.com/wi4rbwXwvs
— Ara she/they (@DinsDarksaber) February 10, 2021
WHY IS GINA CARANO NOT TRENDING SHE LITERALLY POSTED NAZI PROPAGANDA ON HER INSTAGRAM STORY LMAOOOO pic.twitter.com/G1C5lJ3Quf
— Parker || #BLM (@parkerbnelson) February 10, 2021
Представитель Lucasfilm осудил Карано, заявив , что "ее сообщения в социальных сетях, порочащие людей на основании их культурной и религиозной идентичности, отвратительны и неприемлемы".
Напомним, что "Мандалорец" режиссера Джона Фавро - первый игровой сериал, являющийся составной частью вселенной "Звездных войн", который выходит на стриминге Disney+. В проекте задействованы актеры Педро Паскаль, Карл Уэзерс, Вернер Херцог, Омид Абтахи, Ник Нолти, Тайка Вайтити, Джанкарло Эспозито, Билл Берр и другие.
Второй сезон проекта стартовал 30 октября прошлого года. Дата выхода 3 сезона запланирована на 2021 год.