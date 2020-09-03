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Второй сезон сериала "Мандалорец" стартует в октябре

Второй сезон сериала "Мандалорец" стартует в октябре
Обновлено 01:36 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер
Lucasfilm озвучила дату премьеры второго сезона сериала "Мандалорец".

Согласно сообщению на официальном канале в Twitter, поклонники смогут оценить продолжение истории уже с 30 октября этого года.

Напомним, что проект, события которого шоу происходят на дальних рубежах галактической республики вскоре после падения империи Палпатина и еще до возвышения Первого Ордена, представлен потоковым сервисом Disney+.

Первый сезон получил высокие оценки критиков и заслужил в целом лестные отзывы зрителей.

Главную роль исполнил актер Педро Паскаль. Содержание продолжения пока неизвестно. Ожидается, что зрителям предстоит встретиться с уже знакомыми персонажами, в том числе ученицей Энакина Скайуокера Асокой Тано, роль которой довелось сыграть актрисе Розарио Доусон. Также неназванного героя сыграл исполнитель ключевых ролей в фильмах "Терминатор" и "Чужие" Майкл Бьен.

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В начале 2020 года сообщалось, что Lucasfilm и продюсер "Мандалорца" Джон Фавро приступили к работе над третьим сезоном, съемки которого должны стартовать в первой половине 2021 года.

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Все по теме:

Дисней, Сериалы, Lucasfilm, Мандалорец.

Автор:

Телеграф
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