Второй сезон сериала "Мандалорец" стартует в октябре

Согласно сообщению на официальном канале в Twitter, поклонники смогут оценить продолжение истории уже с 30 октября этого года.

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx

— The Mandalorian (@themandalorian) September 2, 2020