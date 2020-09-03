Второй сезон сериала "Мандалорец" стартует в октябре

Lucasfilm озвучила дату премьеры второго сезона сериала "Мандалорец".

Согласно сообщению на официальном канале в Twitter, поклонники смогут оценить продолжение истории уже с 30 октября этого года.

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx — The Mandalorian (@themandalorian) September 2, 2020

Напомним, что проект, события которого шоу происходят на дальних рубежах галактической республики вскоре после падения империи Палпатина и еще до возвышения Первого Ордена, представлен потоковым сервисом Disney+.

Первый сезон получил высокие оценки критиков и заслужил в целом лестные отзывы зрителей.

Главную роль исполнил актер Педро Паскаль. Содержание продолжения пока неизвестно. Ожидается, что зрителям предстоит встретиться с уже знакомыми персонажами, в том числе ученицей Энакина Скайуокера Асокой Тано, роль которой довелось сыграть актрисе Розарио Доусон. Также неназванного героя сыграл исполнитель ключевых ролей в фильмах "Терминатор" и "Чужие" Майкл Бьен.

В начале 2020 года сообщалось, что Lucasfilm и продюсер "Мандалорца" Джон Фавро приступили к работе над третьим сезоном, съемки которого должны стартовать в первой половине 2021 года.