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Роберт Дауни-младший о судьбе Железного Человека: Для него все закончено

Роберт Дауни-младший о судьбе Железного Человека: Для него все закончено
Обновлено 00:53 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер
Роберт Дауни-младший окончательно поставил точку в дискуссиях фанатов о возможном появлении Железного Человека в будущих экранизациях коммиксов.

В беседе с автором подкаста SmartLess Джейсоном Бейтманом актер заявил, что "для него все закончено".

Однако он не уточнил, имеется ли в виду его участие в фильмах в качестве главного героя или же в том числе и возможное эпизодическое участие. Отметим, что, по неподтвержденным пока слухам, Тони Старк, может появиться в одной из сцен фильма "Черная Вдова", однако будет ли это специально созданный для фильма эпизод или же его создатели используют не вошедший в другие экранизации, пока неизвестно.

Напомним, что роль Тони Старка оказалась ключевой для успеха всей киновселенной, а лично Роберту Дауни мл. она позволила стать одним из самых высокооплачиваемых актеров в истории кино. Его заработки, не ограничивавшиеся исключительно гонорарами, оценивались в десятки миллионов долларов.

Последняя роль: Чедвик Боузман успел озвучить Черную Пантеру в проекте "Что если…?"

Фильм "Мстители 4: Финал", в котором принял участие актер, занял первое место в рейтинге самых кассовых и установил множество абсолютных рекордов, побить которые в обозримом будущем не удастся ни одному голливудскому кинопроекту.

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Marvel, Железный человек, Роберт Дауни младший.

Автор:

Телеграф
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